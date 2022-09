M&M'S® da la bienvenida al primer nuevo personaje en una década

La marca Mars, Incorporated celebra el debut global de un nuevo personaje, a la vez que M&M'S sigue utilizando el poder de la diversión para inspirar momentos de felicidad y pertenencia cotidianas

NEWARK, Nueva Jersey, 28 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Por primera vez en una década, M&M'S®, que orgullosamente forma parte de Mars, está ampliando su icónico equipo con la presentación de un nuevo personaje y caramelo portavoz: conozca a Púrpura.

Por primera vez en una década, M&M'S está ampliando su icónico equipo con la presentación de un nuevo personaje, Púrpura, una incorporación permanente mientras la marca busca utilizar el poder de la diversión para ayudar a más personas a tener un sentido de pertenencia.

Diseñado para representar la aceptación y la inclusión, nuestro miembro más reciente es conocido por su sincera autoexpresión. La conciencia de sí misma, la autenticidad y la confianza son las fuerzas impulsoras detrás del encanto y la naturaleza peculiar de Púrpura. Se une al legendario equipo de personajes de M&M'S, a quienes recientemente se les cambió su aspecto y se les dio personalidades más matizadas en enero.

"Mars se complace en presentar por primera vez al mundo a su miembro más reciente del grupo de personajes de M&M'S. Hay tanto acerca de nuestro nuevo caramelo portavoz que la gente puede relacionarse con ella y apreciarla, incluida su voluntad de aceptar su verdadero yo. Nuestro nuevo personaje nos recuerda que debemos celebrar lo que nos hace únicos", afirmó Jane Hwang, vicepresidenta global de Mars Wrigley. "Nuestra historia recién empieza y la presentación de nuestro nuevo caramelo portavoz de M&M'S es el próximo capítulo, ya que la marca sigue deleitando a los fanáticos con diversión de una manera que solo puede hacer M&M'S".

El arte y el entretenimiento son formas poderosas de inspirar la conexión y la diversión. Para marcar este emocionante debut global, Púrpura aprovecha el poder de la música para mostrar su individualidad con el lanzamiento de su primer sencillo y video. El debut musical llamado "I'm Just Gonna Be Me" cuenta con la participación de extraordinarios talentos como la saxofonista Grace Kelly, los maestros de danza y coreografía Devin Santiago y Colo Cag, el famoso cantante de ópera Anthony Roth Costanzo y las presentaciones especiales del resto de los personajes de M&M'S, incluyendo Rojo, Amarillo, Naranja, Café, Azul y Verde. Los fanáticos pueden visitar M&M'S Purpose - For All Funkind para obtener más información sobre el grupo de creadores con el que se asoció M&M'S para producir "I'm Just Gonna Be Me".

Como parte del M&M'S FUNd, una iniciativa global que busca rastrear el impacto de la marca en su misión de aumentar el sentido de pertenencia de diez millones de personas para 2025, "I'm Just Gonna Be Me" estará disponible en todas las principales plataformas de transmisión de música y apoyará el arte y entretenimiento inclusivos. Por cada transmisión, se realizará una donación de un dólar (hasta quinientos mil dólares) para Sing for Hope, una organización sin fines de lucro que aprovecha el poder de las artes para transmitir esperanza, conexión y propósito a través de la música a millones de personas de todo el mundo.

Para obtener más información sobre el nuevo personaje de M&M'S y transmitir su nueva pista, los fanáticos pueden visitar M&M'S en Facebook, Instagram, Twitter o en MMS.com.

ACERCA DE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated es impulsada por la convicción de que el mundo que queremos mañana comienza con la forma en que hacemos negocios hoy. Como empresa global de propiedad familiar, Mars se transforma, innova y evoluciona para generar un impacto positivo en el mundo.

En toda nuestra diversa y creciente cartera de productos y servicios de confitería, alimentos y cuidado de mascotas, empleamos a más de 140.000 asociados especializados. Con casi USD 45.000 millones en ventas anuales, producimos algunas de las marcas más queridas del mundo, como Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M'S®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® y WHISKAS®. Estamos creando un mundo mejor para las mascotas a través de nuestra red global de hospitales y servicios diagnósticos para mascotas, entre ellos AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus y VCA™, y utilizamos tecnología de vanguardia para desarrollar programas revolucionarios de evaluación de salud genética y pruebas de ADN. Para obtener más información sobre Mars, visite www.mars.com. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1909063/MMs___New_Character.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1730088/M_Ms_logo_Logo.jpg

FUENTE Mars, Incorporated

SOURCE Mars, Incorporated