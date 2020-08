M. Christopher O'Connor démissionne de son poste de directeur exécutif et de président directeur général chez Persistent Systems Limited

PUNE, Inde, 10 août 2020 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui que M. Christopher (Chris) O'Connor, directeur exécutif et président directeur général de Persistent Systems Limited avait remis sa lettre de démission en date du 9 août 2020, avec effet immédiat, pour raisons personnelles. La démission a été acceptée par la société.

Le conseil de direction remercie Chris pour sa contribution au sein de la société et pour les changements qu'il a pu y apporter en vue de l'aider à poursuivre sa croissance.

Le Dr Anand Deshpande, directeur général et président a déclaré :

« Nous remercions vivement Chris pour sa contribution au sein de Persistent au cours de ces dix-huit derniers mois. Il nous a aidés à déployer certaines capacités et à améliorer notre positionnement afin d'exploiter les possibilités qui se présentaient, nous permettant ainsi d'obtenir de bons résultats trimestriels malgré des circonstances délicates. Au nom du conseil et de la société, je souhaite à Chris le meilleur pour l'avenir et pour ses projets futurs. »

M. Chris O'Connor s'est exprimé en ces termes :

« Ce fut un honneur pour moi de pouvoir compter parmi les membres de Persistent. Pendant cette année et demie, nous avons accompli un travail considérable en vue de renforcer nos capacités opérationnelles et nos offres de manière à mieux servir un portefeuille de clients en rapide expansion. À un niveau personnel, je m'intéresse à de nombreux sujets, au-delà de la technologie, et dans le contexte de la pandémie, qui a engendré un certain nombre de contraintes en termes de déplacement, entraînant par ailleurs des améliorations en termes de santé individuelle, j'ai eu amplement le temps d'apprécier les bienfaits de la vie. J'attends avec beaucoup d'enthousiasme les projets qui naîtront suite au meilleur trimestre que Persistent ait jamais connu. Et je souhaite le meilleur à tout un chacun au sein de Persistent. »

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale axée sur les solutions, qui offre des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques aux entreprises, toutes régions du monde et tous secteurs d'activité confondus.

