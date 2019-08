M. Robert H. Xiao, PDG de Perfect World incite à créer des produits et des plateformes culturels d'intérêt mondial

Mettre l'accent sur les trois principales activités répertoriées : le cinéma et la télévision, les jeux et les sports électroniques

Perfect World a tout d'abord lancé son activité de jeux en 2004. Son premier titre Perfect World a connu un succès sans précédent grâce à son moteur 3D exclusif, le premier du genre en Chine, ainsi qu'à son contenu traditionnel en chinois issu du Classique des montagnes et des mers. Cela a contribué à l'essor précoce de l'industrie chinoise des jeux vidéo. En 2008, Perfect World a démarré ses activités cinématographiques et télévisuelles et depuis lors l'entreprise s'est rapidement développée pour devenir un producteur de contenu de films, de séries télévisées et d'émissions de variétés de qualité.

Au cours des 15 dernières années, l'entreprise a été reconnue par les utilisateurs pour ses extraordinaires capacités de R & D et de production dans un contexte de concurrence féroce, tandis que son déploiement stratégique tourné vers l'avenir a ouvert la voie à l'adoption de nouvelles approches pour le développement continu de l'entreprise.

Dans le cadre de sa feuille de route pour 2019, Perfect World est en train de lancer plusieurs séries télévisées dont Youth Fight, Single Queen, The Legendary Tavern, Fearless, Flight Test Hero, Legend of Youth, Meng Jian Ji, Skate Into Love, Another Me, The Best of You In My Mind, Love Under the Moon, Homeland, Guardian Angel, Year After Year, Burning, Chinese Peacekeeping Force et Bi Hai Dan Xin. Ces séries viennent s'ajouter aux films Happy Little Submarine: Space Pals et The Whistleblower et à l'émission de variétés Back to Field 3.

Les principaux produits de Perfect World pour ses activités de jeux vidéo incluent cette année les titres mobiles suivants : Return of the Condor Heroes 2, Forsaken World, Albireo, New Swordsman, New Fantasy Zhu Xian, Perfect World Mobile et ReEvolve. Les jeux pour console Human: Fall Flat et Absolver seront eux aussi bientôt disponibles.

En plus de ses activités cinéma, télévision et jeux vidéo, Perfect World s'est taillé une place solide dans le secteur des sports électroniques (e-sports) ces dernières années. Non seulement l'entreprise est le distributeur officiel des titres de sport électronique réputés DOTA2 et CS:GO, mais elle continue aussi à créer des évènements de sports électroniques haut de gamme tels que les championnats DOTA2 Asie. Notons en particulier que les Championnats internationaux DOTA2 (TI9), organisés par Valve Corporation avec l'aide de Perfect World, débuteront ce mois-ci à Shanghai. Perfect World est désormais devenue l'une des principales entreprises de sports électroniques.

Toute première présentation de la philosophie « Five Plus »

Perfect World est l'une des premières entreprises de divertissement à s'être développée au-delà des frontières de son marché national. Dans le cadre de la première étape de sa feuille de route consacrée à la mondialisation, Perfect World a créé une filiale en propriété exclusive aux États-Unis en 2008. Au cours des 11 dernières années, l'entreprise a commercialisé ses produits dans plus de 100 pays et régions du globe, les principaux marchés étant les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Perfect World compte plus de 20 filiales dans le monde, principalement aux États-Unis, aux Pays-Bas, en France, en Corée du Sud et au Japon. C'est aussi la première entreprise chinoise à avoir noué un partenariat à long terme avec l'un des « Big Five », les cinq plus grands studios d'Hollywood.

M. Xiao a rappelé : « Perfect World voit une corrélation entre la croissance de l'entreprise et l'intérêt croissant que suscite la culture chinoise dans le monde entier. Nous comptons tant d'employés, d'utilisateurs et de partenaires haut de gamme sur les marchés étrangers que nous avons pratiquement terminé notre déploiement mondial et sommes entrés dans une phase d'intégration plus efficace des ressources mondiales et de production de produits attractifs de premier plan mondial ».

S'exprimant sur les exportations de produits culturels, M. Xiao a fait remarquer que les entreprises s'efforcent de déterminer si leurs produits culturels sont attractifs et il a souligné que ceux qui réussissent à s'imposer sur le plan mondial doivent avoir développé une compréhension profonde des valeurs les plus courantes qui relient tous les membres de l'humanité les uns aux autres.

Pour la première fois, il a développé la philosophie « Five Plus » de Perfect World. Celle-ci se décompose en « plus d'horizon » qui favorise l'intégration des ressources mondiales, « plus de technologie » qui crée une nouvelle expérience dans la consommation de divertissement placé sous le thème de la culture, « plus de pays » qui renforce l'attrait de la culture chinoise, « plus de format » qui intègre les formats multiples et « plus de sensibilité » qui met en exergue la responsabilité sociale.

Pendant la conférence de presse, M. Xiao a expliqué que Perfect World prévoit de s'atteler à trois points à l'avenir. Tout d'abord, l'entreprise va continuer à promouvoir ses activités de sports électroniques. Non seulement elle va exploiter des produits de sports électroniques et améliorer les évènements de sports électroniques, mais aussi examiner un modèle commercial diversifié et augmenter ses investissements dans la formation en sports électroniques, ce qui facilitera les échanges culturels entre les jeunes à l'échelle planétaire.

Ensuite, l'entreprise va adopter sa stratégie de mondialisation, en déployant des produits de qualité qui sont un mélange de versions attirant l'attention du grand public dans de nombreux marchés et qui sont localisés pour répondre aux attentes des joueurs dans les différents segments de marché. Enfin, l'entreprise construira des grappes industrielles en facilitant différents modèles d'intégration transfrontalière axés sur la technologie, la propriété intellectuelle et les utilisateurs qui forment le noyau dur du public, a-t-il déclaré.

Au cours des 15 dernières années, Perfect World a non seulement obtenu la reconnaissance des utilisateurs pour ses remarquables capacités de R & D et de production, mais a aussi emmagasiné des avantages uniques grâce à la création de grappes industrielles. Aujourd'hui, Perfect World ne cesse d'innover. Comme l'a souligné M. Xiao lors de la conférence, l'entreprise doit continuer à créer des produits et des plateformes culturels d'intérêt mondial, ce qui reflète sa mission d'expansion constante sur les marchés mondiaux.

