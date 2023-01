Ma'aden anuncia parceria estratégica com a Ivanhoe Electric Inc. (IE) para adquirir uma participação de 9,9% na IE e formar uma joint venture para explorar minerais estratégicos na Arábia Saudita

RIAD, Arábia Saudita, 11 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) anuncia que firmou um acordo com a Ivanhoe Electric (IE) que permitirá que a Ma'aden assine novas ações na IE, resultando em uma participação acionária de 9,9% por US$ 126 milhões. Como parte do acordo, a Ma'aden e a IE também estabelecerão uma joint venture de 50:50 para explorar cobre, ouro, níquel e prata na Arábia Saudita. Este é um investimento significativo para a Ma'aden, dando-lhe presença estratégica em uma empresa de mineração internacional líder com tecnologia própria e aumentando sua exposição internacional a minerais críticos.

Os documentos dos termos foram assinados hoje no Future Minerals Forum em Riad, Arábia Saudita, e devem ser concluídos até o final do primeiro trimestre de 2023.

A Ivanhoe Electric Inc. (IE) é listada na NYSE como uma empresa de desenvolvimento e exploração mineral nos Estados Unidos que combina tecnologias avançadas de exploração mineral, soluções de armazenamento de energia renovável e projetos de metais elétricos.

Sob os termos da transação, a Ma'aden obterá o direito de nomear um diretor independente para o Conselho de Administração da Ivanhoe Electric e receberá aproximadamente 10,2 milhões de novas ações ordinárias da IE a um preço de US$ 12,38 por ação.

A joint venture entre a Ma'aden e a Ivanhoe explorará aproximadamente 48,500 km de2 áreas licenciadas selecionadas que demonstram excelente potencial. A IE comprometerá aproximadamente US$ 66 milhões com fundos arrecadados por meio da subscrição de ações da joint venture para financiar a compra de três máquinas Typhoon™ de nova geração e a exploração de terras prospectivas a serem fornecidas pela Ma'aden para minerais metálicos no Reino.

Por meio da joint venture, a Ma'aden obterá acesso, livre de royalties, à tecnologia Typhoon™ proprietária da IE, que realiza pesquisas geofísicas usando transmissores de alta potência para detectar a presença de minerais de sulfeto contendo cobre, níquel, ouro e prata. Isso ajudará a acelerar, reduzir o risco e avançar nas terras de exploração da Ma'aden que estão sendo disponibilizadas para a joint venture, permitindo assim que a Ma'aden obtenha valor de seus ativos de exploração.

Robert Wilt, CEO da Ma'aden, comentou: "O investimento estratégico da Ma'aden na Ivanhoe Electric é um momento extremamente importante na nossa jornada para nos tornarmos um fornecedor líder de minerais estratégicos, que impulsionarão o crescimento econômico global na próxima década. Por meio da Ma'aden, a Arábia Saudita está fazendo uma contribuição inestimável para novas indústrias em rápido desenvolvimento em todo o mundo, caracterizadas pelo avanço tecnológico."

Robert Friedland, presidente executivo da Ivanhoe Electric, comentou: "Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Ma'aden e com os incríveis jovens motivados, homens e mulheres da Arábia Saudita nesta jornada para explorar a riqueza mineral significativa do Reino, especialmente com as bênçãos que nossa colaboração pode trazer para a realização da Visão 2030".

A Ma'aden é assessorada nesta transação pela M. Klein and Company.

Sobre a Ma'aden, The Saudi Arabian Mining Company

A Ma'aden é a maior empresa de mineração e metais de múltiplas commodities no Oriente Médio e está entre as empresas de mineração que mais crescem no mundo, com receitas de SAR 26,7 bilhões (US$ 7,12 bilhões) em 2021. A empresa está desenvolvendo a indústria de mineração no terceiro pilar da economia saudita, alinhada com a Visão 2030 e com o objetivo de ser um modelo em operações responsáveis e sustentáveis.

A Ma'aden opera 17 minas e locais, tem mais de 6 mil funcionários diretos e exporta produtos para mais de 30 países. Ela está embarcando em um crescimento maciço nos próximos 18 anos em seu fosfato, alumínio, ouro, cobre e minerais preciosos - para alavancar a dotação mineral estimada em US$ 1,3 trilhão do Reino.

