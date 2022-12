Ma'aden confirmada como parceira fundadora do Future Minerals Forum 2023 da Arábia Saudita.

Riade, Arábia Saudita, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Ma'aden, empresa líder de mineração da Arábia Saudita, anunciou hoje seu patrocínio do próximo Future Minerals Forum (FMF), que será realizado em Riade entre 10 a 12 de janeiro de 2023. Como parceira fundadora, a Ma'aden apresentará suas mais recentes conquistas no setor de mineração, que contribuem para o desenvolvimento de economias e sociedades.

Como parte de sua programação, a FMF apresentará o Sr. Robert Wilt, CEO da Ma'aden, como um de seus principais palestrantes. O Sr. Wilt é um veterano do setor de mineração com mais de 30 anos de experiência em engenharia, mineração e gestão corporativa multinacional, bem conhecido por oferecer resultados estratégicos e operacionais excepcionais em ambientes globais desafiadores.

O Sr. Wilt comenta: "Com a Ma'aden como parceira fundadora da Future Minerals Forum, tenho o prazer de me unir à série de palestrantes respeitados para destacar nossos esforços na liderança de um setor de mineração sustentável e responsável, que será fundamental para concretizar a Visão do Reino 2030 e seus objetivos de diversificação econômica".

"Como uma das 10 maiores empresas da Arábia Saudita e entre as empresas de mineração de crescimento mais rápido do mundo, esperamos estabelecer parcerias de longo prazo no setor de mineração, além de apoiar a economia local. Nossas operações estão bem posicionadas para apoiar o setor industrial com mineração e minerais e investimentos relacionados em tecnologia e sustentabilidade em todo o ecossistema local", conclui.

Organizado pelo Ministério Saudita da Indústria e Recursos Minerais, espera-se que o segundo Future Minerals Forum reúna mais de 13.000 tomadores de decisão de mais de 130 países e mais de 200 palestrantes internacionais.

Sobre a Ma'aden e a Saudi Arabian Mining Company

A Ma'aden é a maior empresa de mineração e metais de múltiplas commodities no Oriente Médio e está entre as empresas de mineração que mais crescem no mundo, com receitas de SAR 26,7 bilhões (US$ 7,12 bilhões) em 2021. A empresa está desenvolvendo a indústria de mineração no terceiro pilar da economia saudita, alinhada com a Visão 2030 e com o objetivo de ser um modelo em operações responsáveis e sustentáveis.

A Ma'aden opera 17 minas e locais, tem mais de 6.000 funcionários diretos e exporta produtos para mais de 30 países. Ela está embarcando em um crescimento maciço nos próximos 18 anos em fosfato, alumínio, ouro, cobre e minerais preciosos – para alavancar a dotação mineral estimada em US$1,3 trilhão do Reino.

