MA'ADEN i GlassPoint podpisują porozumienie w sprawie stworzenia największej na świecie solarnej instalacji pary technologicznej

Czołowa spółka wydobywcza z Arabii Saudyjskiej podpisała porozumienie w sprawie wsparcia badań nad stworzeniem pierwszej w Królestwie solarnej instalacji pary technologicznej w celu dekarbonizacji rafinerii tritlenku diglinu.

RIJAD Arabia Saudyjska, 2 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Saudyjska spółka wydobywcza MA'ADEN, najbardziej znany podmiot z branży wydobywczej w Arabii Saudyjskiej i jedna z najszybciej rosnących spółek wydobywczych na świecie, oraz firma GlassPoint, lider w solarnych instalacjach pary technologicznej, zawarły porozumienie w sprawie opracowania największej na świecie solarnej instalacji pary technologicznej w należącej do MA'ADEN rafinerii tritlenku diglinu. Docelowo obiekt ma posiadać moc 1500 MW i pomóc MA'ADEN zrealizować cele w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczenie emisji CO2 o ponad 600 tys. ton rocznie, co stanowi ponad 50% śladu węglowego generowanego przez jej rafinerię tritlenku diglinu, a także 4% całkowitego śladu węglowego spółki MA'ADEN.

Porozumienie podpisano w siedzibie głównej spółki MA'MADEN w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Swoje podpisy na dokumencie złożyli MA'ADEN Riyadh Al Nassar, starszy wiceprezes działu produkcji aluminium w MA'ADEN, oraz Rod MacGregor, dyrektor generalny i założyciel GlassPoint, w obecności świadków: Roberta Wilta, dyrektora generalnego MA'ADEN i Jacoba Drejera, CCO (dyrektora ds. procesów zmiany) w GlassPoint.

Oświadczenie Roberta Wilta, dyrektora generalnego MA'ADEN: „Jako trzeci filar saudyjskiej gospodarki aspirujemy do roli wzorca godnego naśladowania, jeśli chodzi o standardy ESG (w zakresie wpływu na środowisko i społeczeństwo oraz ładu korporacyjnego) w Królestwie. To ważny krok, który pozwoli nam radykalnie zmniejszyć ślad węglowy, przybliżając nas do osiągnięcia celu neutralności węglowej do 2050 r. Spółka MA'ADEN zamierza odegrać czołową rolę w transformacji, jaka zachodzi w branży produkcji aluminium w związku z jej postępująca ekologizacją".

Oświadczenie Riyadha Al Nassara, starszego wiceprezesa działu produkcji aluminium w MA'ADEN: „Projektowany obiekt, elektrownia cieplna „MA'ADEN Solar 1", będzie się mieścić w Ras al Khair, w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Obiekt wykorzystywać będzie energię słoneczną do wytwarzania pary technologicznej do rafinacji rud boksytu w celu pozyskania tritlenku diglinu. Tritlenek diglinu to jeden z kluczowych surowców do produkcji aluminium - jednego z najważniejszych na świecie metali wykorzystywanych w licznych branżach na całym świecie, którym zależy na środowisku i zrównoważonym rozwoju".

„Spółka MA'ADEN przoduje w ograniczaniu emisji CO2 w przemyśle na dużą skalę, zastępując paliwa kopalne energią słoneczną w celu wytwarzania ciepła. Będzie to największa na świecie solarna instalacja pary technologicznej oraz pierwszy tego typu obiekt zarówno w Arabii Saudyjskiej, jak i w łańcuchu dostaw aluminium - powiedział Rod MacGregor, dyrektor generalny i założyciel GlassPoint. - Podpisując porozumienie, GlassPoint wchodzi w nową fazę rozwoju, która przyczyni się do dekarbonizacji szeregu branż dążących do ograniczenia swojego śladu węglowego".

W ramach porozumienia MA'ADEN i GlassPoint będą współpracować nad opracowaniem bardziej zrównoważonej metody produkcji aluminium, które jest jednym z najważniejszych metali dla wielu branż na świecie, również w kontekście transformacji energetycznej. Decyzja o współpracy stanowi również dowód powrotu GlassPoint na pozycję lidera w dziedzinie solarnych instalacji ciepła technologicznego.

Arabia Saudyjska, jako globalny producent energii, podejmuje konsekwentne działania w walce ze zmianami klimatycznymi. Królestwo niedawno zaczęło realizować Inicjatywę na Rzecz Ekologizacji Arabii Saudyjskiej (Saudi Green Initiative - SGI), która ma sprawić, że państwo to będzie jednym ze światowych liderów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. W zeszłym roku w ramach SGI rozpoczęto realizację pierwszej serii inicjatyw, liczącej ponad 60 inwestycji wartych 700 mld SAR (186 mld USD), które mają przyspieszyć rozwój zielonej gospodarki w Arabii Saudyjskiej i nie tylko.

GlassPoint

GlassPoint dekarbonizuje produkcję materiałów niezbędnych dla transformacji energetycznej, odgrywając istotną rolę w walce ze zmianami klimatu. Spółka buduje, posiada i eksploatuje wielkoskalowe solarne instalacje pary technologicznej w celu ograniczania emisji CO2 w branżach, w których transformacja energetyczna jest szczególnie problematyczna ze względu na duże koszty lub brak odpowiednich technologii - m.in. w branży wydobywczej, metalurgicznej, chemicznej, materiałów budowlanych czy odsalania. GlassPoint to jedyna firma na świecie, która stworzyła wielkoskalowe rozwiązanie ograniczające emisję CO2 z procesów wytwarzania ciepła technologicznego. Wykonane przez nią obiekty wytwarzają ponad połowę łącznej ilości pary technologicznej uzyskiwanej przy użyciu energii słonecznej. Więcej informacji znajduje się na stronie glasspoint.com.

MA'ADEN

Spółka MA'ADEN posiada jeden z największych i najwydajniejszych pionowo zintegrowanych kompleksów produkcji aluminium na świecie, mieszczący się w Ras Al Khair na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej. Na dział produkcji aluminium spółki MA'ADEN, który działa w modelu mine-to-market (M2M), składa się kopalnia w Al Ba'itha oraz w pełni zintegrowana rafineria, przetapialnia, walcownia i centrum logistyki eksportowej w Ras Al Khair. MA'ADEN dostarcza wysokiej jakości kęsy, sztabki, płyty i walcowane wyroby aluminiowe dla klientów na całym świecie, w tym dla międzynarodowych producentów samochodów i marek produktów konsumpcyjnych.

