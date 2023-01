Ma'aden annonce un partenariat stratégique avec Ivanhoe Electric Inc. (IE) pour l'acquisition d'une participation de 9,9 % dans IE et la création d'une coentreprise pour la recherche de minéraux stratégiques en Arabie saoudite

RIYAD, Arabie Saoudite, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La société minière d'Arabie saoudite (Ma'aden) annonce avoir conclu un accord avec Ivanhoe Electric (IE) en vertu duquel Ma'aden souscrira à de nouvelles actions d'IE, ce qui lui permettra d'acquérir une participation de 9,9 % pour 126 millions de dollars américains. Dans le cadre de cet accord, Ma'aden et IE créeront également une coentreprise à parts égales pour la recherche de cuivre, d'or, de nickel et d'argent en Arabie saoudite. Il s'agit d'un investissement important pour Ma'aden, qui lui permet d'avoir une présence stratégique dans une société minière internationale de premier plan, avec sa propre technologie exclusive, et d'accroître son engagement international dans les minéraux essentiels.

Le protocole d'accord a été signé aujourd'hui lors du Future Minerals Forum à Riyad, en Arabie Saoudite, et devrait être finalisé d'ici la fin du premier trimestre 2023.

Ivanhoe Electric Inc. (IE) est une société américaine de recherche et de développement minier cotée à la Bourse de New York qui associe des technologies avancées d'exploration minière, des solutions de stockage d'énergie renouvelable et des projets de métaux électriques.

Selon les modalités de la transaction, Ma'aden obtiendra le droit de nommer un administrateur indépendant au conseil d'administration d'Ivanhoe Electric et recevra environ 10,2 millions de nouvelles actions ordinaires d'IE au prix de 12,38 dollars américains par action.

La coentreprise entre Ma'aden et Ivanhoe procédera à des recherches sur environ 48 500 km2 de zones de permis sélectionnées qui présentent un excellent potentiel. IE versera à la coentreprise environ 66 millions de dollars américains provenant des fonds recueillis par la souscription d'actions, afin de financer l'achat de trois machines Typhoon™ de nouvelle génération et la recherche de minerais métalliques sur des terrains prometteurs qui seront fournis par Ma'aden au sein du Royaume.

Grâce à cette coentreprise, Ma'aden obtiendra un accès libre de redevances à la technologie Typhoon™ exclusive d'IE, qui réalise des levés géophysiques à l'aide d'émetteurs haute puissance pour détecter la présence de minéraux sulfurés contenant du cuivre, du nickel, de l'or et de l'argent. Cela permettra d'accélérer, de réduire les risques et de faire progresser les terrains de recherche de Ma'aden mis à la disposition de la coentreprise, permettant ainsi à Ma'aden de valoriser ses actifs de recherche.

Robert Wilt, PDG de Ma'aden, a déclaré : « L'investissement stratégique de Ma'aden dans Ivanhoe Electric est un moment crucial dans notre parcours en vue de devenir un fournisseur de premier plan de minéraux stratégiques, qui alimenteront la croissance économique mondiale au cours de la prochaine décennie. À travers Ma'aden, l'Arabie saoudite apporte une contribution inestimable aux nouvelles industries qui se développent rapidement dans le monde entier et qui sont caractérisées par des avancées technologiques. »

Robert Friedland, président exécutif d'Ivanhoe Electric, a ajouté : « Nous sommes fiers de nous associer à Ma'aden et aux incroyables jeunes femmes et hommes motivés d'Arabie saoudite dans ce voyage destiné à la recherche des importantes richesses minérales du Royaume, surtout au vu des effets bénéfiques que notre collaboration peut avoir sur la réalisation de la Vision 2030. »

Ma'aden est conseillé dans cette transaction par M. Klein and Company.

À propos de Ma'aden, la société minière d'Arabie saoudite

Ma'aden est la plus grande société minière et métallurgique multimatières du Moyen-Orient et fait partie des sociétés minières à la croissance la plus rapide au monde, avec un chiffre d'affaires de 26,7 milliards de rials saoudiens (7,12 milliards de dollars) en 2021. La société fait de l'industrie minière le troisième pilier de l'économie saoudienne, conformément à la Vision 2030, et vise à devenir un modèle en matière d'exploitation responsable et durable.

Ma'aden exploite 17 mines et sites, compte plus de 6 000 employés directs et exporte des produits dans plus de 30 pays. Elle entreprend une croissance considérable au cours des 18 prochaines années dans les secteurs du phosphate, de l'aluminium, de l'or, du cuivre et des minéraux précieux, afin de tirer parti de la dotation minérale du Royaume, estimée à 1,3 billion de dollars.

