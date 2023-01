Ma'aden gibt strategische Partnerschaft mit Ivanhoe Electric Inc. (IE) bekannt, um eine Beteiligung von 9,9 % an IE zu erwerben und ein Joint-Venture für die Exploration von strategischen Mineralien in Saudi-Arabien zu gründen

RIAD, Saudi-Arabien, 12. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit Ivanhow Electric (IE) abgeschlossen hat, wonach Ma'aden neue Aktien von IE zeichnen wird, was zu einer Beteiligung von 9,9 % im Wert von 126 Millionen US-Dollar führt. Im Rahmen der Vereinbarung werden Ma'aden und IE außerdem ein Joint Venture mit Beteiligungsverhältnis 50:50 gründen, um Kupfer, Gold, Nickel und Silber in Saudi-Arabien zu fördern. Dies ist eine bedeutende Investition für Ma'aden, die dem Unternehmen zu einer strategischen Präsenz bei einem führenden internationalen Bergbauunternehmen mit proprietärer Technologie verhilft und sein internationales Engagement bei kritischen Mineralien erhöht.

Die grundlegenden Elemente der Vertragsbedingungen („Head of Terms") wurden heute auf dem Future Minerals Forum in Riad, Saudi-Arabien, unterzeichnet und die Vereinbarung wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten Quartals 2023 abgeschlossen sein.

Ivanhoe Electric Inc. (IE) ist ein an der NYSE notiertes Unternehmen für Bergbauexploration und -entwicklung in den Vereinigten Staaten, das fortschrittliche Technologien zur Mineralienexploration, erneuerbare Energiespeicherlösungen und Projekte im Bereich Elektrometalle kombiniert

Im Rahmen der Transaktionsbedingungen wird Ma'aden das Recht erhalten, einen unabhängigen Direktor für den Vorstand von Ivanhoe Electric zu ernennen, und etwa 10,2 Millionen neue Stammaktien von IE zu einem Preis von 12,38 US-Dollar pro Aktie erhalten.

Das Joint Venture zwischen Ma'aden und Ivanhoe wird ausgewählte Lizenzgebiete mit einer Fläche von etwa 48.500 km2 erkunden, die ein hervorragendes Potenzial aufweisen. IE wird etwa 66 Millionen US-Dollar aus Mitteln bereitstellen, die im Rahmen der Aktienzeichnung für das Joint Venture aufgebracht wurden, um den Erwerb von drei Typhoon-Maschinen™ der neuen Generation und die Exploration in aussichtsreichen Gebieten für metallische Mineralien im Königreich zu finanzieren.

Durch das Joint Venture erhält Ma'aden gebührenfreien Zugang zur proprietären Typhoon™-Technologie von IE, die geophysikalische Untersuchungen mit Hochleistungssendern durchführt, um das Vorhandensein von Sulfidmineralien zu erkennen, die Kupfer, Nickel, Gold und Silber enthalten. Dies wird dazu beitragen, dass die Explorationsgebiete von Ma'aden dem Joint Venture schneller, risikofreier und fortschrittlicher zur Verfügung gestellt werden können, sodass Ma'aden den Wert seiner Explorationsvermögenswerte realisieren kann.

Robert Wilt, der CEO von Ma'aden, kommentierte: „Die strategische Investition von Ma'aden in Ivanhoe Electric ist ein äußerst wichtiger Moment auf unserem Weg zu einem führenden Anbieter von strategischen Mineralien zu werden, der das globale Wirtschaftswachstum in den kommenden zehn Jahren vorantreiben wird. Durch Ma'aden leistet Saudi-Arabien einen unschätzbaren Beitrag zu sich schnell entwickelnden neuen Branchen auf der ganzen Welt, die sich durch technologischen Fortschritt auszeichnen."

Robert Friedland, Executive Chairman von Ivanhoe Electric, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, mit Ma'aden und den fabelhaften motivierten jungen Frauen und Männern von Saudi-Arabien auf diesem Weg zusammenzuarbeiten, um den erheblichen mineralischen Reichtum des Königreichs zu explorieren, insbesondere angesichts der Segnungen, die unsere Zusammenarbeit für die Realisierung der Vision 2030 mit sich bringen kann."

Ma'aden wird bei dieser Transaktion von M. Klein and Company beraten.

Informationen zu Ma'aden, The Saudi Arabian Mining Company

Ma'aden ist das größte Multi-Commodity-Bergbau- und Metallunternehmen im Nahen Osten und mit einem Umsatz von 26,7 Mrd. SAR (7,12 Mrd. USD) im Jahr 2021 eines der weltweit am schnellsten wachsenden Bergbauunternehmen. Das Unternehmen entwickelt die Bergbauindustrie im Einklang mit der Vision 2030 zur dritten Säule der saudischen Wirtschaft und will ein Vorbild für verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln sein.

Ma'aden betreibt 17 Minen und Standorte, beschäftigt mehr als 6.000 direkte Mitarbeiter und exportiert Produkte in über 30 Länder. In den nächsten 18 Jahren wird ein massives Wachstum in den Bereichen Phosphat, Aluminium, Gold, Kupfer und Edelmetalle angestrebt, um die geschätzten 1,3 Billionen USD an Bodenschätzen des Königreichs zu nutzen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1981351/Maaden_Logo.jpg

SOURCE Ma'aden