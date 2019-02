Macherey-Nagel GmbH & Co. KG und Andrew Alliance unterzeichnen Co-Marketingabkommen

GENF, February 4, 2019 /PRNewswire/ --

Die Macherey-Nagel GmbH & Co. KG und Andrew Alliance gaben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung unterzeichnet haben, in der es heißt, dass sie gemeinsam an der Entwicklung einer automatisierten Lösung zur Aufbereitung von transfektionsfähiger Plasmid-DNA arbeiten. Im Rahmen des Co-Marketingabkommens wird Macherey-Nagel seine bestehenden NucleoBond® Xtra Midi-Kits mit der OneLab-Softwareplattform und dem Andrew+ Roboter von Andrew Alliance kombinieren.

Dr. Achim Leitzke (General Manager Sales und Marketing, MACHEREY-NAGEL, Deutschland) erklärt "Die Biotechnologie im Allgemeinen und die biomedizinische und biopharmazeutische Forschung im Besonderen entwickeln sich zunehmend in Richtung Workflow-Automatisierung, was wertvolle Mitarbeiterressourcen für kreative und produktive Arbeit freisetzt. Auch Zuverlässigkeit und Rückverfolgbarkeit gewinnen immer mehr an Bedeutung. Als Pionier für die Technologie der Nukleinsäureaufreinigung verfügt MACHEREY-NAGEL über umfangreiche Erfahrung im Bereich der automatisierten Plasmid-Preps, und wir haben im Laufe der Jahre auch immer wieder innovative Lösungen und modernste Methoden für die Plasmid-Midi-Aufbereitung auf Basis der Anionenaustausch-Chromatographie bereitgestellt. Wir brauchen, um in einem sich schnell entwickelnden Markt aktuell zu bleiben, einen zuverlässigen und kompetenten Automation-Partner, und wir glauben, dass wir mit Andrew Alliance einen solchen Partner gefunden haben und dass unsere Experten gemeinsam ein wirklich exzellentes Produkt für die automatisierte Plasmid-Midi-Prep-Aufbereitung erstellen können".

Piero Zucchelli, CEO und Mitgründer von Andrew Alliance, sagt "Die Verfügbarkeit transfektionsfähiger Plasmid-DNA ist für zahlreiche der heutigen hochwertigen biopharmazeutischen Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit Macherey-Nagel mit seiner bewährten Anionenaustausch-Technologie wird es uns ermöglichen, eine kostengünstige Automatisierungslösung für diesen wichtigen Prozess zu entwickeln".

Weiterführende Informationen zur Macherey-Nagel NucleoBond® Technologie finden Sie unter http://www.mn-net.com

Für weiterführende Informationen zu Andrew Alliance, OneLab und Andrew+ wenden Sie sich bitte an contact@andrewalliance.com

