Macquarie Capital et AVAIO Capital s'associent pour le développement de l'usine de dessalement d'Anvers

ANVERS, Belgique, 11 mars 2021 /PRNewswire/ -- AVAIO Capital (« AVAIO ») a le plaisir d'annoncer que Macquarie Capital est devenu le partenaire d'AVAIO pour finaliser le développement et la construction d'une nouvelle installation de dessalement dans le port d'Anvers en Belgique.

En tant que source d'eau écologiquement durable, le projet permettra d'améliorer considérablement la résilience de l'approvisionnement en eau de la région d'Anvers. Environ 40 % de l'eau provenant du canal Albert, la principale source d'eau potable de la région d'Anvers, est consommée par le secteur industriel, ce qui crée une tension sur l'approvisionnement local en eau. Le projet vise à fournir une source durable d'eau de traitement de haute qualité et à moindre coût pour les clients industriels, ce qui diminue l'utilisation industrielle de l'approvisionnement en eau domestique de la communauté locale, tout en réduisant simultanément le besoin de produits chimiques pour le traitement de l'eau.

En étroite collaboration avec le port d'Anvers et ses principaux clients, dont Covestro et Evonik, AVAIO a l'intention de demander les permis de base en 2021 et de commencer la construction en 2022, avec comme objectif la mise en service en 2024. L'expertise de Macquarie Capital en matière d'avancement des projets d'infrastructure en phase initiale sera mise à profit pour fournir des capitaux de développement pour le projet.

Mark McComiskey, partenaire chez AVAIO, a déclaré : « Le besoin mondial de nouvelles solutions résilientes et durables pour lutter contre la pénurie d'eau est un objectif important pour AVAIO. L'usine de dessalement proposée réduira l'utilisation industrielle de l'eau potable en période de stress hydrique, ce qui accroîtra la durabilité locale tout en offrant un approvisionnement en eau de traitement de meilleure qualité et à moindre coût aux clients industriels. Cela améliorera ainsi la compétitivité à long terme du port d'Anvers. Compte tenu de l'étendue de ses ressources, de ses connaissances locales et de son expérience en matière d'investissement d'infrastructure, la participation de Macquarie Capital accélérera la mise en service de cette importante installation. »

Jeroen Zanders, directeur général de Macquarie Capital dans la région du Benelux, a déclaré : « Le projet de dessalement d'AVAIO représente l'occasion de développer un projet durable qui réduira considérablement la consommation industrielle d'eau potable à Anvers, au profit de l'activité et de la communauté locales. En tant que leaders mondiaux dans le financement du développement des infrastructures et forts d'une présence et d'une expérience établies dans la région du Benelux depuis 2005, nous sommes fiers de nous joindre à AVAIO pour mener à bien cet important projet. »

À propos de AVAIO Capital

AVAIO Capital est une entreprise d'investissement dans les infrastructures de base dirigée par des professionnels de l'investissement, du développement, de l'ingénierie, de la construction et de l'exploitation. AVAIO réalise des investissements en capital et apporte son expertise en matière d'investissement, de développement et de construction à la création et au réaménagement d'infrastructures durables en Amérique du Nord et en Europe dans quatre secteurs : le numérique, l'eau, la transition énergétique et le transport. Au total, l'équipe a réalisé plus de 4 milliards de dollars de transactions sur les capitaux propres et plus de 50 milliards de dollars de projets de développement et de construction d'infrastructures dans les secteurs de l'eau, du transport, du numérique et de l'énergie. Fondée en 2016 par Mark McComiskey et Anthony Gordon en tant que branche d'investissement dans les infrastructures privées d'AECOM, l'une des plus grandes sociétés d'ingénierie au monde, AVAIO a été transformée en une entreprise indépendante détenue par des partenaires en 2019. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.avaiocapital.com.

À propos de Macquarie Capital

Macquarie Capital est la branche conseil, marchés financiers et investissement principal de Macquarie Group. Macquarie Capital fournit des conseils stratégiques en matière de fusions-acquisitions et de levée de capitaux, et s'associe à ses clients en investissant des capitaux dans leurs projets et leurs entreprises. À l'échelle mondiale, Macquarie Capital est spécialisé dans six secteurs principaux : les infrastructures, les services publics et énergies renouvelables, l'immobilier, les télécommunications, les médias, les divertissements et la technologie, les ressources, les industries et les institutions financières. Macquarie Capital a actuellement plus de 25 milliards de dollars de projets d'infrastructure en cours de construction ou de développement.

