Madagascar Time réinvente la loterie en utilisant la technologie Blockchain pour aider à lutter contre les changements climatiques et la pauvreté

LONDRES, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 9 décembre, Madagascar Time Limited, un projet de start-up en plein essor, a lancé son token jumeau TLT ( Times Lottery Takeover ). Ce système de loterie sans précédent et incroyablement efficace utilise la technologie blockchain, qui crée de la transparence afin que tout le monde puisse voir publiquement les récompenses envoyées équitablement. Soutenu par une équipe internationale, Madagascar Time se concentre sur le travail caritatif en combinant des compétences entrepreneuriales sociales avec la technologie « blockchain » innovante pour changer les choses pour les générations à venir.

TLT est une fonction unique destinée à révolutionner le concept de dividendes de ce que les amateurs de crypto-monnaies appellent des « réflexions ». Si, par exemple, une crypto-monnaie compte 10 000 détenteurs, tout pourcentage de réflexions distribué à tous les détenteurs n'est plus pertinent en raison du grand nombre de détenteurs. Pour résoudre ce problème, Madagascar Time a créé un loto de dividendes aléatoires de 3 %, ce qui signifie que 3 % du volume total des achats et des ventes du token s'accumulent dans un portefeuille appelé « pot ». Toutes les heures, un détenteur est récompensé par un pourcentage de tokens dans le pot qui est déterminé de manière aléatoire par un robot et se situe entre 15 et 50 %, de sorte que le pot ne se vide jamais.

Les TLT comprendront également des tirages hebdomadaires pour différents niveaux qui sont déterminés par le nombre de TLT que vous possédez. Les chances de gagner seront les mêmes pour chaque niveau mais les récompenses seront différentes. Ces tirages au sort seront diffusés en direct et consisteront en ce qui suit :

· Niveau 1 (niveau d'entrée : de 100 $ à 600 $) peuvent gagner de 1 % à 10 %

· Niveau 2 (niveau standard : de 600 $ à 3 000 $) peuvent gagner de 5 % à 20 %

· Niveau 3 (« Whale Club » : plus de 3 000 $) peuvent gagner de 10 à 25 %

· Le dernier tirage, 1 % des 3 cagnottes, sera distribué à un heureux détenteur de $TIME

Chaque niveau dispose de sa propre cagnotte ; les 6 % de la taxe sur les prix de chaque achat et vente vont dans 3 cagnottes différentes pour chaque niveau :

· Niveau 1 - 1 %

· Niveau 2 - 2 %

· Niveau 3 - 3 %

Il y aura également un tirage au sort mensuel pour les détenteurs de TLT et de TIME, qui permettra de gagner 15 % des 3 cagnottes et, enfin, un prix annuel sous forme de jackpot, à savoir un vol spatial avec Virgin Galactic/Blue Origins (dès qu'il sera disponible et que les conditions du prix seront remplies).

Ryan Bishop, cofondateur et directeur du marketing, a déclaré : « Il était temps qu'une organisation commence à changer les systèmes de loterie au profit des participants tout en faisant la charité. Ensemble, nous pouvons gagner du temps pour la planète et les générations futures. »

À ce jour, Madagascar Time a fait don de plus de 75 000 dollars à plusieurs organismes de bienfaisance traitant de problèmes tels que la qualité de vie, la pauvreté, les espèces en voie de disparition, l'éducation et la plantation d'arbres. Par exemple, un partenariat a été mis en place avec Madagascar Seed et, par l'intermédiaire du projet « M. Beasts Team Tree Project », a permis de planter 41 000 arbres. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.madagascar-time.com .

Le projet connaît une croissance exponentielle chaque mois, contribuant à créer un mouvement infini à la recherche d'un meilleur environnement, à mesure que de plus en plus d'amateurs de crypto-monnaies et d'écologistes le découvrent. Dans le cadre de ce projet, Madagascar Time ouvrira un casino entièrement sous licence en décembre/janvier appelé le « timetobet casino ».

Madagascar Time vient également d'accueillir un certain nombre de nouveaux membres dans son équipe, tels que Terry Travers, Katie Richardson et Samet Demir , qui vient d'un milieu scientifique hautement qualifié et a remporté des prix pour ses travaux de calcul et de chimie.

À propos de nous

Fondée en août 2021, Madagascar Time Limited est une société légale opérant au Royaume-Uni. Les cofondateurs Raymond Mullens, Armand Iancu, Ryan Bishop et Corey Blanchette sont actionnaires à parts égales. L'équipe est soutenue par un réseau de bénévoles et de stagiaires dévoués du monde entier, tous aussi passionnés par la mission d'utiliser l'univers de la crypto pour avoir un impact positif sur le monde.

Le nom « Madagascar » et le logo en forme de lémurien ont été choisis pour refléter l'éthique de sensibilisation à l'environnement des fondateurs. Ce pays insulaire est l'une des nations les plus vulnérables au climat dans le monde et sa population de lémuriens est actuellement en déclin. L'équipe a choisi « $TIME » comme nom de sa crypto-monnaie pour souligner la nécessité immédiate d'agir pour sauver notre planète et préserver la vie des générations futures.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://madagascar-time.com et suivez-nous sur Facebook , Instagram , Telegram et Twitter . Des conseils supplémentaires sur la façon d'acheter cette crypto-monnaie peuvent être trouvés ici .

https://github.com/TLTDEVS/Times-Lottery-Takeover-Contract-

https://github.com/TLTDEVS/whitepaper

https://medium.com/@timeslottotakeover

https://github.com/interfinetwork/smart-contract-audits/blob/main/TLT_AuditReport_InterFi.pdf

https://www.reddit.com/r/timeslotterytakeover/

Contact : Ryan Bishop, directeur du marketing, [email protected] , https://www.instagram.com/rysrecordings/

