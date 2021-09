Madagascar Time startet revolutionäre Wohltätigkeits-Kryptowährung $TIME, die auf die Bekämpfung des Klimawandels und die Linderung von Armut ausgerichtet ist

LONDON, 10. September 2021 /PRNewswire/ -- Madagascar Time Limited, ein innovatives und revolutionäres Startup, hat $TIME herausgebracht, eine neue Kryptowährung, die sich auf Wohltätigkeitsarbeit rund um den Globus ausrichtet. $TIME wird von einem internationalen Team unterstützt und kombiniert beispiellose Technologie im Krypto-Bereich mit sozialem Unternehmertum. Der Fokus des Teams liegt darauf, positive Veränderungen zu bewirken und gleichzeitig Unterhaltung und Spiele für seine Community von Enthusiasten zu bieten sowie verschiedene Blockchain-Plattformen zu verbinden. Zu Beginn werden diese Ethereum, Binance Smart Chain und entweder Matic oder Solana umfassen.

Seit dem 1. Juli wurden bereits 32.000 USD gespendet. $TIME wächst exponentiell und hat große Pläne für die Zukunft. Das Motto des Unternehmens ist „Buying time for future generations" (Zeit für künftige Generationen kaufen) und es kooperiert bereits mit Umwelt- und Sozialorganisationen die sich für die Linderung von Armut, den Zugang zu Bildung und die Rettung gefährdeter Arten einsetzen.

Aktuell umfasst das App-Angebot von $TIME Spin the Wheel und Match Cards, aber das Team hat ehrgeizige Pläne für ein voll funktionsfähiges Casino und Tauschbörsen; es ist vor kurzem auf der asiatischen Börse CoinTiger live gegangen. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf Spielgegenständen und der Entwicklung von NFT-Avataren mit Lemurenmotiven nach dem Vorbild von Bored Apes, die von den Spielern gekauft und getauscht werden können - mit dem Ziel, noch mehr bedürftige Wohltätigkeitsorganisationen und Bevölkerungsgruppen zu unterstützen.

Ryan Bishop, Mitbegründer und Chief Marketing Officer, kommentierte: „$TIME bedeutet, dass es langsam Zeit wurde, dass eine Organisation die Blockchain-Technologie und Krypto einsetzt, um die Welt zu verbessern. Gemeinsam können wir mit $TIME Zeit für den Planeten und zukünftige Generationen kaufen."

Bislang hat Madagascar Time zur Pflanzung von 20.000 Bäumen auf der ganzen Welt durch das gemeinnützige Projekt #teamtrees von MrBeast beigetragen, einem Projekt mit dem Ziel, eine Million Bäume zu pflanzen. Darüber hinaus wurden auch Spenden an Fonds für Waldbrände in der Türkei (3.000 USD) und in Kalifornien (1.000 USD) sowie an Krisenhilfefonds in Afghanistan und Nigeria (jeweils 1.000 USD) geleistet. Dies sind nur einige der Projekte, zu denen das Unternehmen dank der ständig wachsenden Community von $TIME-Enthusiasten beitragen konnte.

„Bisher hat alles, was wir geplant haben, eine viel größere Wirkung gezeigt als erwartet", sagte Chief Content Officer Corey Blanchette. Der Schutz der Umwelt darf nicht nur ein Traum bleiben; wir müssen als globale Gemeinschaft auf nachhaltige und effiziente Weise aktiv werden. Das inspirierte uns dazu, $TIME zu gründen, aber das ist erst der Anfang."

Informationen zu Madagascar Time Limited

Madagascar Time Limited wurde im August 2021 gegründet und ist ein eingetragenes Unternehmen mit Sitz in Großbritannien. Die Mitbegründer Raymond Mullens, Armand Iancu, Ryan Bishop und Corey Blanchette sind gleichberechtigte Gesellschafter. Das Team wird von einem Netzwerk engagierter Freiwilliger und Praktikanten aus der ganzen Welt unterstützt, die sich alle gleichermaßen für die Mission engagieren, Kryptowährungen für einen positiven Wandel einzusetzen.

Der Name „Madagaskar" und das Lemur-Logo wurden gewählt, um das Umweltbewusstsein der Gründer zu reflektieren. Der Inselstaat ist eines der klimatisch am stärksten gefährdeten Länder der Welt und seine Lemurenpopulation ist derzeit rückläufig. Das Team wählte „$TIME" als Namen für seine Kryptowährung, um den unmittelbaren Handlungsbedarf zur Rettung unseres Planeten und zur Sicherung des Lebens künftiger Generationen zu unterstreichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://madagascar-time.com und folgen Sie dem Team auf Twitter und Telegram .

