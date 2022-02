MADE IN ITALY: SIGEP „THE DOLCE WORLD EXPO": DAS SAHNEHÄUBCHEN HANDWERKLICH HERGESTELLTER SÜSSWAREN

Ausgezeichnete Konditoren, internationale Trends, Produzenten und die innovativsten Unternehmen der Branche: Von 12. bis 16. März präsentiert sich die Süßwarenbranche im Rimini Expo Centre in Italien mit Veranstaltungen und internationalen Gästen

RIMINI, Italien, 18. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Von 12. bis 16. März wird die Stadt Rimini zur Hauptstadt für den Geschmack und die Exzellenz handwerklich hergestellter Süßspeisen Made in Italy: Auf dem Programm stehen Kreationen der berühmtesten Meister der italienischen Konditorei wie Iginio Massari, die Exzellenz der Unternehmen die sich schon seit jeher durch Innovation und Forschung hervorgetan haben, wie Carpigiani, Babbi und Ifi, sowie eine Reihe von Veranstaltungen und Gesprächen mit Branchenanalysten und Experten.

Lorenzo Cagnoni, Präsident der IEG, Italian Exhibition Group und Organisator der Veranstaltung, kündigte an: „Sie alle werden bei der 43. Ausgabe der Sigep – The Dolce World Expo, der ersten Messe für Süßwaren in Italien, die im Jahr 2022 wieder in Präsenz stattfindet, mit dabei sein." Corrado Peraboni, CEO der IEG, fügte hinzu: „Das digitale Upgrade (Digital Agenda) wird vom 16. bis 18. März folgen und soll Besuchern aus weiter entfernten Märkten dreitägige Online-Meetings mit den Ausstellern der Veranstaltung bieten."

In der Gelato Arena wird die Preisverleihung für die innovativsten Gelato-Ketten stattfinden, bei der Frankreich, Italien und Spanien auf dem Podium stehen werden. Massari wird die Veranstaltung „Different Visions, Great Ideas" mit außergewöhnlichen Gästen leiten, darunter die italienischen Meister Gino Fabbri und Roberto Rinaldini, Riccardo Bellaera, der Unternehmenskonditor und Bäcker von Costa Crociere sowie Massimo Artorige Giubilesi, Präsident der FCSI Italian Unit (Foodservice Consultants Society International). Zu den internationalen Gästen gehören der Konditor Francisco Torreblanca (Spanien), Thierry Bamas von MOF-Meilleur Ouvrier De France (Frankreich) und der Maître Chocolatier Francois Stahl (Schweiz). Das italienische Team, das den Coupe du Monde de la Pâtisserie 2021 gewonnen hat, wird seine hervorragenden Dekorationstechniken zum Besten geben.

Auf der Vision Plaza wird die NPD Group, ein führendes Marktanalyseunternehmen für Lebensmitteldienstleistungen in den USA, den Aufwärts-Trend der Außer-Haus-Gastronomie in Europa, Asien und Nordamerika erläutern. Teilnehmer*innen sind Cecilia Manget, Leiterin für Foodservice in Europa, Jochen Pinsker, Branchenberater für Foodservice in Europa, Felicia Ke, Leiterin für Foodservice in China und David Portalatin, Senior Vice President und Branchenberater für die USA.

Eine erhebliche Präsenz von Käufern aus Nordamerika (USA, Kanada), dem Mittelmeer und dem Golf (Saudi-Arabien, Katar, Arabische Emirate, Algerien, Marokko, Tunesien, Jordanien, Ägypten, Israel, Türkei, Irak), Europa (Rumänien, Polen, Montenegro, Finnland, Dänemark, Deutschland, Tschechische Republik, Schweiz, Spanien, Portugal, Griechenland, Vereinigtes Königreich, Irland), Südost- und Zentralasien (Indonesien, Thailand, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan, Armenien, Kasachstan, Georgien, Aserbaidschan, Turkmenistan) und Mittel- und Südamerika (Argentinien, Brasilien, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexiko, Peru, Uruguay). Ein Ergebnis, das durch gezielte Scouting-Aktivitäten der IEG in Zusammenarbeit mit dem ITA-Italian Trade Agency, dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit und parallel durch die regionalen Berater des Fachmesseverbunds in strategischen Märkten erzielt wurde. Die Händler vertreten Eisdielen-, Konditorei- und Restaurantketten sowie Konditorei-, Bäckerei- und Speiseeishersteller, außerdem Importeure von Maschinen und Anlagen.

Der ständig aktualisierte Veranstaltungskalender ist abrufbar unter: https://www.sigep.it/link/eventi-tutti?date=2022-03-12

