Made to Live: Wie ein Arzt zum Lebensretter wurde

Die Ärzte erklärten Dr. Saba und seiner Frau, dass die Überlebenschancen ihrer ungeborenen Tochter Jessica sehr gering seien, und selbst wenn sie überlebte, sie eine sehr schlechte Lebensqualität erwarte.

Trotz Drängen der Ärzte auf einen Schwangerschaftsabbruch bis zur 24. Woche waren Dr. Saba und seine Frau Marisa fest entschlossen, Jessica zu retten. Kurz vor dem Geburtstermin wurden sie gefragt, wie aggressiv das Ärzteteam eingreifen solle, um Jessica nach der Geburt zu retten. Marisa antwortete unerschrocken: „Ich habe alles getan, um es bis hierhin zu schaffen. Jetzt werden Sie alles tun, um sie am Leben zu halten." Heute ist Jessica eine energiegeladene Elfjährige voller Lebensfreude.

„Jedes Menschenleben ist kostbar, egal ob vor der Geburt, nach der Geburt oder am Ende eines sehr langen Lebens – man darf niemals aufgeben oder die Hoffnung verlieren. Dein Leben ist kostbar, weil wir zum Überleben bestimmt sind", betont Dr. Saba in Made to Live.

Made to Live www.madetolive.com wurde von Word Alive Press mit Sitz in Winnipeg herausgegeben und erzählt erstmals die Geschichte von Dr. Saba, der in einer Familie aufwuchs, die sich seit jeher für Menschenleben einsetzt. Auch an der Entstehung des Buches war die ganze Familie beteiligt. Der Titel stammt von einem Bild, das Jessica mit sieben Jahren gemalt hat. Das Buchcover wurde von ihrem Sohn John-Anthony entworfen und ihre älteste Tochter Eliana verfasste ein Kapitel über das Retten von Kinderleben in Entwicklungsländern.

Dr. Saba ist als Allgemeinmediziner in seiner Heimatstadt Montreal tätig und greift auf seine Erfahrungswerte als Arzt, Ehemann und Vater zurück, um mit dem Mythos aufzuräumen, dass ein Menschenleben nichts weiter als eine weitere Wegwerfware sei.

