Madrid drei Tage lang Hauptstadt des weltweiten Flugverkehrsmanagements

MADRID, 15. März 2019 /PRNewswire/ -- Der siebte jährliche World ATM Congress, der in der Feria de Madrid stattfand, ging am Donnerstag, 14. März zu Ende. Die weltweit größte Veranstaltung zum Flugverkehrsmanagement (Air Traffic Management – ATM) zog die Rekordzahl von 9.573 registrierten Besuchern und 253 Ausstellern aus 135 Ländern und Regionen an.

Pedro Saura García, spanischer Minister für Infrastruktur, Transport und Wohnen und Präsident der ENAIRe, eröffnete den dreitägigen Kongress. Auf der World ATM Congress Conference hielten Henrik Hololei, Generaldirektor für Mobilität und Transport der Europäischen Kommission, Sara De La Rosa von der Interagency Supply Chain Group (ISG) und Shaesta Waiz, die jüngste Frau, die den Globus allein in einem einmotorigen Flugzeug umrundete, programmatische Ansprachen.

Redner und Teilnehmer von Podiumsdiskussionen widmeten sich dem Thema „Bewältigung der großen Probleme der ATM: Kapazität, UTM-Integration, Personal" (Tackling the Big Issues in ATM – Capacity, UTM Integration, People) und besprachen Lösungen der Probleme von Kapazitätsengpässen, Drohnen, unbemannter Luftfahrzeuge (UAS), Verkehrsmanagement (UTM) sowie die Dienste, welche der Betrieb von Drohnen erforderlich macht und wie der Bereich der ATM durch vermehrte Einstellung von Frauen und Millennials optimal diversifizieren kann.

In der Ausstellungshalle waren 253 Aussteller aus der ganzen Welt vertreten. Insgesamt fanden in sechs Sälen 251 Veranstaltungen und über 125 Stunden Programm statt. Mehr als 200 führende Experten für den Luftverkehr aus Industrie, Behörden, Arbeitnehmerschaft und dem Bildungsbereich nahmen an Präsentationen, Podiumsdiskussionen, technischen Briefings sowie Demonstrationen und Einführungen von Produkten teil. Ein spezieller Schwerpunkt galt kommender Technik wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen sowie Überwachung aus dem Weltraum und Cyber-Sicherheit im Luftverkehr. Zudem diskutierten Vertreter von Behörden und ANSP über Richtlinien und Regulierung.

Im Rahmen des World ATM Congress 2019 fanden eine Reihe eingebetteter Veranstaltungen statt, darunter die ATC Awards des Magazins Jane's und die „Single European Sky"-Auszeichnungen, welche den Beitrag von Einzelpersonen und Organisationen für mehr Effizienz und verbesserte Sicherheit im Luftraum würdigten.

Der World ATM Congress wird von der Industrie für die Industrie veranstaltet und bringt Behörden, Industrie, akademische Forschung und Praktiker aus der ganzen Welt mit dem Ziel zusammen, die Effizienz zu steigern und die Sicherheit im Luftraum zu verbessern.

Der World ATM Congress ist Ergebnis der Partnerschaft von Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) mit Air Traffic Control Association (ATCA) und Unterstützung der Platin Sponsoren Boeing, Indra, Leonardo und Thales. Der nächste World ATM Congress findet vom 10. bis zum 12. März 2020 statt. Ausstellungsflächen und Optionen als Sponsor für das Jahr 2020 sind jetzt verfügbar.

