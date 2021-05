Maestra de educación especial de Nevada nombrada Maestra Nacional del Año 2021

WASHINGTON, 6 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Consejo de principales oficiales escolares de los estados (CCSSO, por sus siglas en inglés) anunció hoy que Juliana Urtubey, maestra de educación especial de escuela primaria, es la Maestra Nacional del Año 2021.

Urtubey ha ejercido su profesión como maestra por 11 años y actualmente enseña en Kermit R. Booker, Sr. Innovative Elementary School en Las Vegas. Ella trabaja como co-maestra en aulas de educación especial desde preescolar hasta quinto grado y como estratega instructiva desarrollando sistemas de apoyo para satisfacer las diferentes necesidades académicas, socioemocionales y de comportamiento de los estudiantes.

Conocida como "Ms. Earth" (o Srta. Naturaleza) por sus esfuerzos para embellecer las escuelas y unificar la comunidad a través de murales y jardines, Urtubey ha ayudado a recaudar fondos para programas de jardinería en dos escuelas de Las Vegas. En uno de los programas, el jardín fue cuidado por un club de estudiantes llamado "Gnomos de jardín". El programa ofreció oportunidades para el aprendizaje innovador de los estudiantes y el aprendizaje intergeneracional y conexiones con la comunidad.

"Estoy tremendamente agradecida y encantada de ser reconocida como Maestra Nacional del Año 2021," dijo Urtubey. "El privilegio y el honor de representar a los estudiantes brillantes, las familias diversas y los educadores resilientes de nuestra nación, me brindan una alegría infinita. Estoy firmemente comprometida a aprovechar nuestro poder colectivo en construir espacios educativos en donde todos los niños puedan prosperar. Al centrar las fortalezas de nuestros niños y sus familias, crearemos sistemas más justos para todos los estudiantes, valorando sus diversos dones culturales, lingüísticos, cognitivos y experimentales."

Urtubey está disponible para entrevistas en español.

El Programa Nacional de Maestro del Año, un programa de CCSSO, identifica a maestros excepcionales en todo el país, reconoce su trabajo efectivo en el aula, los involucra en un año de desarrollo profesional, amplifica sus voces y los empodera para participar en discusiones de políticas a nivel estatal y nacional.

Como Maestra Nacional del Año 2021 (NTOY), Urtubey pasará un año representando a los educadores y sirviendo como embajadora de los estudiantes y maestros de todo el país. Ella aboga por "una educación justa y alegre" para todos los estudiantes, una que sea inclusiva y que celebre las identidades, familias y comunidades de todos los estudiantes.

"Juliana Urtubey ejemplifica la dedicación, la creatividad y el corazón que los maestros brindan a sus estudiantes y comunidades", dijo la directora ejecutiva de CCSSO, Carissa Moffat Miller. "CCSSO ha tenido el honor de apoyar a educadores extraordinarios a través del programa Maestro Nacional del Año por 70 años. Felicito a Juliana Urtubey y espero su liderazgo y apoyo de 'una educación alegre y justa' para todos los estudiantes".

Cada año, maestros ejemplares de cada estado, jurisdicciones no estatales de EE. UU., el Distrito de Columbia y la Actividad Educativa del Departamento de Defensa son seleccionados como Maestros Estatales del Año. De ese grupo, el Maestro Nacional del Año es elegido por un comité de selección compuesto por 16 organizaciones educativas de renombre.

El comité de selección dijo en un comunicado: "Juliana es una educadora dedicada que ha fomentado el crecimiento de sus estudiantes y una mayor conexión con su comunidad a través de su innovador programa de jardinería. Su objetivo es elevar a los demás, un verdadero ejemplo de una maestra con una disposición de ayudar a las personas a ver sus propias fortalezas. Juliana también es experta en diferenciar las prácticas de enseñanza para diversos orígenes y necesidades de los estudiantes. Una defensora atenta y auténtica de los estudiantes y la comunidad a la que sirve, Juliana tiene la experiencia, la pasión y el corazón para ser la Maestra Nacional del Año 2021".

Urtubey es la primera persona latina en ser nombrada Maestro Nacional del Año desde al menos 2005 y la primera persona de Nevada en llevar el título. Ella es una maestra certificada por National Board of Professional Teaching Standards.

"Juliana es una líder docente excepcional y estamos muy orgullosos de que represente a los educadores de Nevada y de todo el país", dijo la Superintendente de Instrucción Pública de Nevada, Jhone Ebert. "Es apropiado que Juliana sea la primera Maestra Nacional del Año de Nevada, ya que ejemplifica los valores de equidad e inclusión que impulsan nuestro trabajo colectivo para apoyar a los estudiantes y las familias. Juliana celebra y valora el conocimiento y las experiencias que los estudiantes aportan al aula, lo que contribuye a su gran capacidad para comprender y satisfacer las necesidades académicas y socioemocionales de los niños. El trabajo de Juliana ha marcado una diferencia inconmensurable en las vidas de los estudiantes, las familias, el personal y los educadores en Nevada, y estamos entusiasmados con esta oportunidad de expandir su influencia e impacto positivos".

El Programa Nacional de Maestro del Año está patrocinado por Curriculum Associates, ETS, Google for Education, NWEA, Pearson, Verizon Business, and Voya Financial.

Los finalistas para el Maestro Nacional del Año 2021 son John Arthur (Utah), Alejandro Diasgranados (Distrito de Columbia) y Maureen Stover (Carolina del Norte). Se puede leer más sobre los finalistas aquí.



Obtenga más información sobre Juliana Urtubey (HOO-lee-on-a ER-two-bay), incluidas su biografía y fotos, en www.ntoy.org.

El Consejo de principales oficiales escolares de los estados (CCSSO) es una organización no partidista, nacional, sin fines de lucro, de oficiales públicos que dirigen departamentos de educación primaria y secundaria en los estados, el Distrito de Columbia, el Actividad Educativa del Departamento de Defensa, la Oficina de Educación Indígena, y cinco jurisdicciones no estatales. CCSSO produce liderazgo, defensa y asistencia técnica sobre los principales asuntos educativos. El Consejo busca el consenso de los miembros sobre los principales asuntos educativos y expresa sus puntos de vista a las organizaciones cívicas y profesionales, las agencias federales, el Congreso y el público.

