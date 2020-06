Maestria em IIoT da Microland ganha status de integradora de sistemas globais da PTC

"O relacionamento estratégico da Microland com a PTC nos habilitou a acelerar a jornada da transformação digital para a Indústria 4.0 de nossos clientes. Ao alavancar a plataforma ThingWorx ® da PTC, desenvolvemos soluções de Internet da Coisas Industrial inteligente, conectada e integrada para diversos clientes. Nossa expertise em integração da tecnologia da informação e tecnologia operacional (TI-TO), em combinação com a suíte de automação industrial da PTC, potencializam soluções de IoT Industrial para impulsionar maior eficiência, aumentar a produtividade, melhorar experiências e reduzir riscos operacionais", disse o vice-presidente sênior e diretor de Negócios Globais de IoT Industrial da Microland, Manjanath Nayak.

Os negócios de IIoT da Microland capacitaram muitas empresas para empreender um passo acelerado para realizar a transformação do processo industrial. As ofertas da Microland na linha de serviços de IIoT incluem: 3-Step Accelerator (acelerador em três passos – soluções baseadas em PoC), Integrated Smart Factory (fábrica inteligente integrada), Industrial Monitoring (monitoramento industrial), Connected Enterprises (empresas conectadas) e Managed Services (serviços gerenciados).

A Microland vem trabalhando com a PTC desde 2017. Nos últimos três anos, a colaboração entre a PTC e a Microland resultou em impactos significativos, com diversas soluções, desenvolvidas em conjunto, implementadas em múltiplos empreendimentos de clientes.

"A Microland tem demonstrado pensamento inovador em desenvolvimento de soluções com base em nossa plataforma e elas foram testadas em empreendimentos mais desafiadores dos clientes", disse o diretor sênior e chefe dos negócios de IOT/AR da PTC na Índia, Rajkiran Chakkalongara.

Os engenheiros industriais e de software da Microland, trabalhando com consultores de soluções, produziram inteligência e inovações ambiciosas de sistemas de IIoT, usando analítica e inteligência artificial para gerar operações previsíveis e criar novas oportunidades. O foco é capacitar as empresas para resolver problemas industriais complexos através da inteligência de sistemas de IIoT e fazer protótipos rapidamente para conseguir um fluxo estável de ganhos rápidos com investimentos mínimos.

O vice-presidente sênior de Integradores de Sistemas Globais e Consultoria de Gerenciamento da PTC, Ravi Asrani, acrescentou: "A PTC valoriza a capacidade de integração de sistemas da Microland nos diversos setores industriais e sua habilidade de produzir resultados empresariais de alto valor. Juntos, podemos explorar o potencial de transformação que a IIoT apresenta ao mundo".

O sucesso dessa parceria abarca múltiplas regiões geográficas e verticais da indústria – um exemplo sendo a implementação bem-sucedida da manufatura inteligente pela TRL Krosaki Refractories, uma das maiores fabricantes de refratários da Índia.

O diretor de Informação da TRL Krosaki, Kumar Heramba Narayan Naik, disse: "Embarcamos em um programa de modernização de nossas instalações industriais, alavancando soluções de IoT Industrial com o objetivo principal de melhorar a qualidade do tijolo refratário".

"A Microland tem sido fundamental para o sucesso desse programa de modernização. Com uma abordagem baseada em resultados, a Microland nos ajudou a desenvolver a estratégia de negócios e demonstrou uma grande expertise em integração de sistemas em TI, TO e analítica. A empresa liderou o programa de implementação do ThingWorx® da PTC, resultando em visibilidade operacional em tempo real, fluxos digitais e rastreamento de desempenho de ativos, resultando em tomadas de decisão mais rápidas, menos avarias e força de trabalho eficiente".

Sobre a Microland

A disponibilização de transformação digital pela Microland e seu slogan "Making Digital Happen" (fazendo o digital acontecer) fazem com que a tecnologia faça mais e interfira menos. Facilitamos a adoção pelas empresas da infraestrutura digital de próxima geração (nextGen Digital). Fazemos isso com nossa expertise em nuvem, centros de dados, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT Industrial, assegurando que a adoção da genialidade seja previsível, confiável e estável.

No mundo impactado pela COVID, a Microland está fazendo a transformação digital acontecer nas empresas, com um foco concentrado em serviços que sejam mais relevantes do que nunca para os atuais e futuros clientes:

Serviços Modernos para o Local de Trabalho: habilita o trabalho de casa via VDI, desktop como serviço, gestão de entroncamento final unificada e implementação e adoção de ferramentas de colaboração;

como serviço, gestão de entroncamento final unificada e implementação e adoção de ferramentas de colaboração; Serviços de Rede: dá suporte ao "novo normal" do trabalho, ao projetar, implementar e escalar a infraestrutura de rede, incluindo implementações de VPN e de LAN e WAN definidas como software ;

; Serviços de Nuvem: acelera a jornada de transformação digital ao habilitar a implementação de nuvem híbrida para dar suporte a cargas de trabalho críticas e assegurar a continuidade dos negócios;

Centro Inteligente de Operações de Segurança: centro de operações em tempo integral, monitorando todos os pontos ao longo de uma jornada digital, assegurando que os clientes sejam atendidos em seus esforços para dar suporte a um mundo em transição;

Serviços de Segurança Industrial: estabelece canais de conectividade robustos, com ativos de produção remotos e parâmetros ambientais para melhorar a segurança das operações e reduzir os riscos e a exposição a eles.

Constituída em 1989 e com sede em Bengaluru, Índia, a Microland tem mais de 4.500 especialistas em transformação digital, em escritórios e centros de distribuição na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

