Maestria premiada da GAC MOTOR

O Eno.146 combina um espaço incrível para seis passageiros com um coeficiente de arrasto impressionante de 0,146, tornando-o altamente aerodinâmico e estabelecendo um novo recorde para veículos totalmente elétricos. Incorpora um belo design com portas "asa de gaivota" e coluna traseira inclinada, bem como detalhes pequenos, mas inteligentes, como a remoção de componentes de vidro laterais e o achatamento completo das rodas para minimizar a resistência ao vento.

O Aion LX SUV foi elogiado por suas "proporções aerodinâmicas exclusivas e design inteligente", que criam uma "experiência híbrida de carro super esportivo e sala de estar super luxuosa".

Os veículos da GAC MOTOR combinam os resultados de anos de trabalho implacável em vários domínios. De designs artísticos, pesquisa de tecnologia independente, testes de estrada até o feedback do cliente. Com o prazer do motorista em mente, a GAC cria belos veículos nos quais todos os detalhes são cuidadosamente projetados e bem feitos a fim de criar uma experiência de condução agradável e um valor duradouro para cada comprador.

Maestria chinesa: rumo ao futuro

A maestria também significa abraçar e explorar os recursos de fabricação do futuro. Um mestre artesão apaixonado por sua arte sempre buscará maneiras de melhorar seus produtos e métodos de produção. Acompanhando os novos tempos para garantir que, em vez de conformar-se com a norma, seus clientes recebam uma experiência cada vez mais empolgante e satisfatória.

O Grupo GAC está fazendo uma forte campanha para a eletrificação e investiu bilhões de yuans em seus centros de P&D em todo o mundo. Os carros elétricos são o futuro, e os muitos designers e engenheiros que trabalham nos bastidores da GAC trabalham sem parar para criar veículos elétricos interessantes e cada vez mais poderosos.

A maestria significa se alegrar com esses elogios, mas nunca se dar por satisfeito e parar de buscar produtos ainda melhores. Mais rápidos, mais eficientes, mais acessíveis e mais agradáveis de dirigir; estes são os padrões que a GAC MOTOR continuamente estabelece para si mesma como marca, continuamente e definidamente construindo uma reputação global por carros extremamente bem fabricados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1522178/chinese_craftmanship.jpg

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR