Maestro Andrea Bocelli em Hegra ao vivo e grátis no YouTube: The Royal Commission for AlUla

ALULA, Arábia Saudita, 7 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Andrea Bocelli, o tenor mais amado do mundo, fará uma apresentação de estreia mundial no Patrimônio Mundial da UNESCO de Hegra no dia 8 de abril de 2021. Embora o evento tenha um público presencial de apenas 300 pessoas, a apresentação será transmitida ao vivo e gratuitamente no canal do maestro no YouTube para milhões de fãs em todo o mundo.