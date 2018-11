MAG Dubai vend pour 3,5 milliards d'AED de biens immobiliers

DUBAÏ, Émirats arabes unis, November 26, 2018 /PRNewswire/ --

- Les biens immobiliers se répartissent dans de multiples ensembles ; d'autres ensembles sont en cours de construction et respectent le calendrier établi

- L'entreprise dévoile la plus grande flotte de voitures Rolls-Royce Ghost au monde

MAG Dubai, la filiale de promotion immobilière de MAG Group Holding aux Émirats arabes unis, annonce la vente de 2 887 biens immobiliers en 2018, d'une valeur totale de 3,5 milliards d'AED. Les biens immobiliers ont été vendus dans de multiples ensembles, dont MAG EYE, MAG 318, MAG MBL Residence, MAG 5 Boulevard et MAG 5 à Dubai South (Dubaï Sud), outre The Polo Townhouses et The Polo Residences à Meydan.

Six cents logements, comprenant des studios, des résidences de deux et trois chambres, d'une valeur de 400 millions d'AED ont été vendus à MAG EYE, un projet de 4,7 milliards d'AED ; c'est le seul quartier de résidences et d'appartements entièrement fermé du district 7 de Meydan. Dans MAG 318 - un édifice résidentiel de luxe à usage mixte comptant 439 appartements -, 75 % des logements ont été vendus. Les logements comprennent des studios, des appartements d'une ou deux chambres avec balcons privés donnant sur le canal maritime et le centre-ville de Dubaï.

Cela s'ajoute aux 30 % finalisés de la résidence MAG MBL Residence dans les Jumeirah Lakes Towers (JLT), collectivité K- K2 ; aux 80 % de travaux d'infrastructure et 15 % de l'intégralité du MAG Creek Wellbeing Resort ; et à la finalisation du projet MAG 5 Boulevard à Dubai South, qui comprend six édifices, soit 528 biens immobiliers comprenant des studios et des appartements d'une, deux et trois chambres.

MAG Dubai a également dévoilé récemment la plus grande flotte de voitures Rolls-Royce Ghost au monde, ce qui en fait le premier client mondial de ce véhicule ultra-luxe.

Pour garantir la meilleure des qualités de tous ses projets, MAG Dubai a conclu un accord de partenariat stratégique avec Ayana Holding, une entreprise internationalement reconnue dont les activités et les placements assurent des services dans un large éventail de secteurs. Dans le cadre de cet accord, Ayana Holding fournira à MAG Dubai, à travers son portefeuille de sociétés - VX Studio, Opaal Interiors, Performaa, ALT Technology et Brand Capital, entre autres - une large gamme de services et d'expertise pour les projets actuels et les nouveaux projets, mais aussi à la marque dans son ensemble.

Les personnes intéressées sont invitées à se rendre dans le nouveau centre de ventes de MAG Dubai, au 26[e] étage des Emirates Financial Towers (DIFC), où l'on peut trouver et acheter des biens immobiliers dans tous les quartiers où est présente la société ; c'est une façon très commode de découvrir un nouveau style de vie grâce à MAG Dubai.

SOURCE MAG Dubai