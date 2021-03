Magenta Partners mène un tour de table de 6 millions de dollars pour Motosumo, une plateforme de fitness à domicile

L'entreprise danoise de fitness de dernière génération Motosumo, identifiée comme une « perspective unique en son genre », propose de propulser le fitness à domicile dans une nouvelle ère

COPENHAGEN, Danemark, 25 mars 2021 /PRNewswire/ -- Magenta Partners, un investisseur londonien axé sur la croissance des PME, a annoncé aujourd'hui qu'il menait un important tour de financement de série A pour Motosumo, une plateforme de cyclisme d'intérieur à domicile en pleine croissance qui offre des cours interactifs et en direct à partir de n'importe quel vélo. Magenta a mené le tour de financement avec la participation d'investisseurs existants.

L'associé directeur de Magenta, Tom Matthews, a expliqué que leur évaluation approfondie a identifié Motosumo comme une perspective unique en son genre dans un marché saturé. « Au cours des 18 derniers mois, notre équipe d'experts a évalué de nombreuses plateformes logicielles et matérielles de fitness connecté. Nous estimons que Motosumo propose une solution qui se démarque grâce à sa capacité de faire évoluer le marché du fitness à domicile. Il s'agit de la seule plateforme de ce genre compatible avec tous les appareils, qui présente d'importantes opportunités de croissance au-delà des frontières », a expliqué Matthews, dont l'équipe chez Magenta possède une vaste expérience en fitness, avec, notamment, des investissements antérieurs chez LA Fitness, The Gym Group, Pure Gym et Viva Gym.

Motosumo, une entreprise danoise de fitness en ligne fondée en 2015, propose un programme mondial de cours de cyclisme en salle avec des instructeurs internationaux. La technologie innovante de Motosumo permet aux utilisateurs de rejoindre la plateforme depuis leur domicile, en utilisant n'importe quel vélo et un téléphone portable ou une tablette. Même la configuration la plus basique peut être connectée pour profiter d'un cours entièrement interactif.

Avec des abonnements à partir de seulement 12,99 $ par mois, Motosumo offre une alternative abordable à l'éventail d'acteurs coûteux du marché qui obligent les consommateurs à acheter du matériel et d'attendre la livraison pendant des semaines avant de pouvoir commencer.

« Un accès immédiat, une expérience interactive et une portée mondiale sont des facteurs clés de croissance, et Motosumo dispose des trois, a déclaré le cofondateur et PDG de Motosumo, Kresten Juel Jensen. Notre plateforme fonctionne avec n'importe quel vélo, de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu d'investir dans de nouveaux équipements et peut accéder immédiatement à un entraînement. Les cours de Motosumo comportent des jeux interactifs avec des mesures de fitness en direct, et nos moniteurs interagissent avec les participants en temps réel. Nous sommes ravis de nous associer avec Magenta. Son investissement, ainsi que sa vision stratégique et son soutien, contribuera à améliorer notre expérience et notre expansion.

Même avant la pandémie de COVID-19, la demande des consommateurs pour des options d'entraînement à la maison était en hausse. L'année dernière a radicalement changé le paysage du secteur du fitness. Le fitness connecté à domicile a bénéficié de la situation, et Motosumo était déjà en tête et positionné de manière unique pour favoriser l'adoption rapide de notre solution d'entraînement à domicile », a déclaré Juel Jensen.

Ce cycle de financement de série A permettra à Motosumo de doubler son vivier d'instructeurs sur quatre continents (Europe, Amérique du Nord, Asie et Australie), d'élargir son équipe technique et d'accroître considérablement ses efforts de marketing. Magenta investit habituellement entre 5 et 20 millions de livres sterling dans chaque opportunité. Son investissement dans Motosumo est la première étape d'un partenariat potentiel à long terme.

Chase Emson, associé directeur de Magenta, intègre déjà les cours Motosumo à ses séances d'entraînement quotidiennes à domicile : « Motosumo est une expérience fantastique. C'est la seule proposition vraiment vivante et interactive pour ceux qui ont un vélo d'intérieur à la maison. Ayant assisté à un certain nombre de cours, je peux dire, d'après mon expérience personnelle, que Motosumo est amusant et divertissant, et je suis très content des résultats de mon expérience d'entraînement », s'est réjoui M. Emson.

Parmi les investisseurs de Motosumo des tours précédents figurent le fonds danois de capital-risque Promentum Equity Partners et PreSeed Ventures, l'un des plus grands incubateurs danois d'innovation.

Pour plus d'informations sur Motosumo et pour commencer un essai de 7 jours, visitez www.motosumo.com ou téléchargez l'application Motosumo à partir de l'App Store d'Apple et de Google Play.

À propos de Motosumo

Motosumo est une plateforme interactive en direct, destinée aux cours de cyclisme à domicile, qui fonctionne avec n'importe quel vélo d'appartement. L'entreprise a été fondée par une équipe danoise d'ingénieurs et d'astrophysiciens qui ont exploité la puissance des capteurs de mouvement des smartphones pour générer des mesures de fitness en direct, comme la cadence, sur n'importe quel vélo. Ils ont développé une application qui permet de rendre une séance d'entraînement amusante et interactive, ainsi qu'une expérience communautaire accessible à presque tout le monde. Motosumo est devenu depuis longtemps un pilier populaire des salles de sport et des studios de fitness. En réponse à la demande croissante d'options d'entraînement à domicile, Motosumo a développé la plateforme pour l'utilisateur individuel et s'est associé à un réseau d'instructeurs de classe mondiale pour créer une offre mondiale de cours en direct et quotidiens. Tout le monde peut profiter de la même expérience de fitness immersive et interactive à la maison pour seulement 12,99 $ par mois. Pour transformer n'importe quel vélo en une expérience d'entraînement de classe mondiale, visitez www.motosumo.com.

À propos de Magenta Partners

Magenta Partners LLP est un conseiller en placements privés du Royaume-Uni fondé en 2008 et spécialisé dans les placements de croissance dirigés par des entrepreneurs. Depuis sa création, Magenta a investi dans des entreprises axées sur les consommateurs comme Pure Gym, JoJo Maman Bebe, Maker&Son et la North American Guitar Company. Un élément essentiel du style de placement de Magenta est la capacité de s'associer avec des équipes de direction et de s'accorder sur un objectif commun partagé. Les fonds de Magenta sont soutenus par des entrepreneurs qui ont réussi, et l'équipe de direction apporte elle-même de l'expérience dans la gestion et la croissance d'entreprises financées par du capital-risque. www.magentapartners.com

Promentum Equity Partners

Promentum Equity Partners est un fonds de capital-investissement danois créé en 2016 dans le cadre d'une collaboration entre Promentum Capital et Alternative Equity Partners. www.promentumequity.dk

PreSeed Ventures

Depuis plus de deux décennies, PreSeed Ventures recrute, encadre et finance des réussites commerciales danoises comme Vivino, Trustpilot et Lunar. www.preseedventures.dk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1473489/Motosumo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1473490/Motosumo_experience.jpg

SOURCE Motosumo