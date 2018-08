MAGHREB PHARMA Expo 2018: le plus grand évènement de technologie pharmaceutique d'Afrique encourage la fabrication locale

ALGER, Algérie, August 27, 2018 /PRNewswire/ --

MAGHREB PHARMA Expo 2018 est une exposition annuelle qui se tient en Algérie et qui contribue aux rencontres commerciales entre les fournisseurs du secteur de la fabrication pharmaceutique (machines, ingrédients, emballages, salles stériles, services d'ingénierie, traitement de l'air, services de réglementation et de formation) et les fabricants et investisseurs pharmaceutiques nord-africains.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/732691/MAGHREB_Expo_2018_Logo.jpg )





Créé à l'origine pour suivre le développement étonnant des capacités de la production pharmaceutique algérienne, ce salon est devenu un évènement international et la plus grande exposition et conférence sur la technologie pharmaceutique en Afrique. Ayant représenté un marché de plus de 3,7 milliards de dollars US en 2017, l'Algérie est désormais officiellement classée comme le premier marché pharmaceutique africain en termes de valeur (selon BMI Research) et le pays est passé en cinq ans de 25 % de produits pharmaceutiques fabriqués localement à plus de 60 %.

L'organisateur de MAGHERB PHARMA Expo, Olivier-Hicham Allard, lui-même pharmacien d'industrie de formation, explique : « L'objectif de MAGHREB PHARMA Expo est de promouvoir la fabrication pharmaceutique locale afin de donner une autonomie aux pays africains en les rendant moins dépendants de l'importation de médicaments. Les pays africains disposent des ressources humaines, des compétences et des capacités nécessaires pour gérer des usines capables de pourvoir à au moins 80 % de leurs besoins pharmaceutiques. Le modèle d'affaires 'import-export' appartient au passé et nous espérons que les investisseurs locaux et les grandes entreprises pharmaceutiques entendront le message que le moment est venu d'investir et de construire des usines pharmaceutiques en Afrique ».

Chaque année, l'évènement est une source de contrats signés sur place et qui représentent plusieurs dizaines de millions de dollars US dans des projets de fabrication et de construction de nouvelles usines. Cela tient au concept de « guichet unique » du salon, comme le précise Olivier-Hicham Allard : « Si vous avez la capacité financière et l'équipe technique autour de vous pour le faire, vous entrez dans MAGHREB PHARMA Expo le premier jour et vous en sortez le troisième jour avec un concept d'usine. C'est aussi simple que ça. Qu'il s'agisse de médicaments génériques, de biotechnologie, de compléments alimentaires ou même de dermocosmétique, tous les fournisseurs sont là et ont l'habitude de travailler en Afrique».

MAGHREB PHARMA Expo 2018 aura lieu du 17 au 19 septembre au Parc des Expositions d'Alger. Plus de 2 500 visiteurs professionnels et décideurs du secteur pharmaceutique venus d'Afrique du Nord et de l'Ouest rencontreront 210 exposants de 28 pays sur 9 000 m² et pourront assister gratuitement à 35 conférences de haut niveau. Pour en savoir plus sur l'évènement, veuillez visiter http://www.maghrebpharma.com