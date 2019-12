Magic Leap lança computação espacial para empresas com nova suíte de softwares e serviços

PLANTATION, Flórida, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Magic Leap apresentou hoje uma suíte de serviços, um conjunto robusto de aplicativos projetados especificamente para o ambiente empresarial, e anunciou o lançamento do Magic Leap 1, versão atualizada do Magic Leap One Creator Edition.

Nos últimos anos, a Magic Leap trabalhou com clientes empresariais e parceiras para desenvolver ferramentas e serviços projetados para maximizar as vastas oportunidades que a computação espacial disponibiliza às empresas.

SUÍTE EMPRESARIAL DA MAGIC LEAP

Disponível a partir de hoje no Magicleap.com, a Suíte Empresarial da Magic Leap (Magic Leap Enterprise Suite) inclui tudo que uma empresa precisa para implementar com eficiência a computação espacial para empregados, habilitar os empregados para fazer o log in em seus dispositivos usando suas credenciais empresariais, gerenciar o dispositivo e dados e empregar aplicativos empresariais ou desenvolvidos sob encomenda. Com o preço de $ 2.995, o Magic Leap 1 Enterprise Suite inclui:

Magic Leap 1, versão atualizada do Magic Leap One Creator Edition.

Dois anos de acesso à suporte dedicado por omnicanais.

Dois anos de acesso ao Device Manager (gerenciamento de dispositivo), com suporte de nível empresarial da Magic Leap. O Device Manager permite a administradores autorizados controlar aspectos importantes do trabalho com o Magic Leap 1, habilitando-os para configurar e definir dispositivos, visualizar métricas de uso, distribuir aplicativos e atualizações remotamente e bloquear ou excluir dispositivos remotamente, se necessário.

Dois anos de acesso ao programa RapidReplace, de forma que você pode obter rapidamente um novo dispositivo, se precisar de um.

Dois anos de garantia estendida, para assegurar que o Magic Leap 1 sempre funcione como deve.

Ao mesmo tempo que a computação espacial tem a habilidade de impactar todos os aspectos da empresa, a Magic Leap está se focando na primeira geração de soluções empresariais em quatro áreas principais: comunicações (Communication), colaboração e copresença (Collaboration and Co-presence), visualização em 3D (3D Visualization), aprender e assistir (Learn and Assist) e serviços baseados em localização (Location-based Services).

A Magic Leap e suas parceiras, incluindo a Across Realities, Arvizio, Eon Reality, Immersion Analytics, Immersiv, Minsar, Nomtek, Obsess, PTC, RoOomy, Spatial, Taqtile, Verses e VIM, criaram aplicativos nessas áreas essenciais. Muitos deles estão disponíveis no Magic Leap World, hoje, com mais sendo lançados nos próximos meses.

"A apresentação de hoje prenuncia a chegada de um novo capítulo para a computação espacial, com uma plataforma de tecnologia avançada para empresas em todos os setores", disse o diretor de produtos da Magic Leap, Omar Khan. "Nossas parceiras inovadoras estão liderando o empreendimento, desenvolvendo soluções pioneiras que irão transformar seus negócios e as experiências dos consumidores. Juntas, estamos reescrevendo as regras dos negócios com soluções espaciais, que irão render maiores eficiências, engajamento mais profundo e novas e significativas oportunidades de negócios para todos os interessados".

Comunicações, colaboração e copresença

O local de trabalho moderno está mudando: as organizações estão se tornando mais niveladas e a força de trabalho mais desigual, mas nossa necessidade de trabalho colaborativo e de concepção de grupo criativo continua a crescer. Até agora, não há um substituto adequado para interações face a face. Nos próximos meses, a Magic Leap começará a implementar o Jump by Magic Leap, programa beta da plataforma de comunicações, colaboração e copresença, que possibilitará a colaboração entre pessoas fisicamente presentes ou digitalmente copresentes. Com o Jump by Magic Leap, as empresas podem fundir seu conteúdo digital e experiências com copresenças volumétricas de múltiplas pessoas e múltiplos lugares no mundo físico, viabilizando formas novas de colaboração que nunca antes foram possíveis.

O grupo bancário francês BNP Paribas, com atuação global, já está implementando as tecnologias da Magic Leap em seus negócios imobiliários na Europa e irá levá-las para suas unidades na Ásia e no Oriente Médio em 2020. Usando a plataforma de comunicações e colaboração da parceira da Magic Leap, a Spatial, no Magic Leap 1, o BNP habilitou os empregados de toda sua rede global a estarem fisicamente e digitalmente copresentes no mesmo espaço, permitindo a eles interagir como se estivessem na mesma sala, apesar de estarem milhares de milhas de distância. Eles podem andar através de um modelo em 3D de um prédio ou mapa da vizinhança e, então, participar de uma sessão de brainstorming sobre seu futuro desenvolvimento.

Desde a implementação dessas soluções no início de 2019, a BNP Paribas Real Estate conseguiu reduzir os custos de viagens dos empregados, diminuir sua pegada de carbono e mudar a maneira que seus empregados e, em um futuro próximo, seus clientes interagem e colaboram uns com os outros.

Visualização em 3D

A visualização em 3D possibilita interação rápida e tomada de decisão orientada por percepção espacial. Ela pode criar modelos visuais de tudo, de um motor a jato a conjuntos de dados complexos, que hoje são confinados em planilhas, servidores e telas, permitindo às equipes visualizá-las no ambiente físico, em escala. Seja uma planilha ou uma IRM médica, a capacidade de visualizar informações com conteúdo em 3D, dentro de seu espaço físico, abre oportunidades inteiramente novas para coletar percepções de dados e criar planos de ação.

A Hyperloop Transportation Technologies está usando a Magic Leap 1 para visualizar sua tecnologia e sistemas de passageiros. Com o Magic Leap, os usuários podem explorar o primeiro sistema em tamanho natural da HyperloopTT, localizado em Toulouse, França, de qualquer parte do mundo.

A Skender, sediada em Chicago, planeja projetar, fabricar e construir prédios modulares para múltiplas famílias, hospitalidade e tratamento de saúde. Usando o Magic Leap 1 e a solução de BIM da VIM, recipiente de verba do Programa de Criadores Independentes da Magic Leap (Magic Leap Independent Creator Program), a Skender conseguiu aumentar o espaço físico para ajudar as pessoas a experimentar o que será o produto acabado, uma vez que estiver pronto.

No início do ano, o Dow Jones Innovation Lab lançou um aplicativo para visualizar e animar, ao vivo, dados de mercado do WSJ para cada ação dos EUA acima de uma capitalização de mercado de $ 1 bilhão em um diagrama de dispersão radial.

Aprender e assistir

O recurso Aprender e Assistir (Learn and Assist) torna fácil transformar uma força de trabalho envelhecida em especialistas remotos, que podem treinar as novas gerações de trabalhadores. Treinar dentro de um ambiente de computação espacial produz diversos benefícios, incluindo maior segurança e a oportunidade de melhorar a qualificação de empregados de uma forma simples e custo-eficiente. Essa área foi uma das primeiras a florescer, em vista do claro retorno do investimento (ROI) dentro da tecnologia de primeira geração. Com o Magic Leap 1, a qualificação de uma equipe global é mais interativa, eficaz e financeiramente acessível.

A Jabil, uma importante provedora de soluções para manufatura, alavanca a tecnologia da Magic Leap para treinar operadores da linha de produção e simplificar operações de montagem complexas. Com instruções digitais integradas em seu ambiente físico, os operadores podem entender melhor os requisitos de seus cargos e realizar seus trabalhos com maior velocidade e precisão.

Experiências baseadas em localização

As experiências baseadas em localização levam o mundo digital para eventos ao vivo e espaços físicos. A plataforma da Magic Leap habilita conteúdo e proprietários de PI para dar vida a entretenimento digital em espaços físicos organizados. Exemplos disso incluem experiências pop-up ou instalações permanentes em estádios esportivos, museus, feiras comerciais e campus universitários. A computação espacial pode disponibilizar experiências de entretenimento únicas, amostragem de produtos digitais e compras de produtos com catálogos de estoque ilimitados.

Em 2020, a JetBlue Vacations irá lançar um projeto-piloto imersivo para clientes que queiram visitar e explorar um de seus hotéis internacionais de primeira linha, usando o Magic Leap 1. O projeto-piloto será testado pelos consumidores em 2020.

"Acreditamos que a computação espacial tem um potencial ilimitado para impactar positivamente nossas vidas. Estamos no início de uma jornada, conforme começamos a mudar a maneira com que trabalhamos e a pensar além das telas que têm limitado nossa criatividade e produtividade, além da capacidade de atingir todo o nosso potencial", explicou o fundador e presidente-executivo da Magic Leap, Rony Abovitz. "As incríveis empresas que iniciaram essa jornada conosco, todas líderes em seus setores, nos inspiram e nos impulsionam a continuar a liderar a inovação na próxima era da computação – a transformação espacial".

À medida que a Magic Leap expande suas soluções para a área empresarial, ela também está expandindo sua presença global. A parceira da Magic Leap NTT Docomo Inc. ("DOCOMO"), a principal operadora de telecomunicações no Japão, começará a oferecer o Magic Leap 1 com exclusividade no Japão a partir da primavera de 2020.

A Magic Leap também está trabalhando com organizações como a Deloitte e o Boston Consulting Group para ajudar seus clientes empresariais a projetar e implementar a plataforma de computação espacial da Magic Leap em suas organizações.

Ao trabalhar com esse grupo robusto, em crescimento, de parceiras e clientes, a Magic Leap continuará a explorar novas soluções para liberar o potencial da computação espacial, com o objetivo de transformar a empresa moderna.

Sobre a Magic Leap, Inc.

A Magic Leap é uma empresa de computação espacial, que está desenvolvendo a próxima plataforma de computação. Nossa visão é criar realidades infinitas em nosso mundo. Através do uso de nossas tecnologias, produtos, plataformas e serviços de computação espacial, estamos transformando o mundo físico e o digital em um único mundo. O "dispositivo vestível" (wearable) da computação espacial da Magic Leap é o mais avançado dispositivo de realidade cruzada (RC) do mercado, hoje. A Magic Leap é sediada, com orgulho, em Plantation, Flórida, com escritórios em todo o mundo.

