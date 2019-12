Magic Leap lanceert ruimtelijke informatica voor ondernemingen met nieuwe softwarereeks en diensten

Wereldwijde ondernemingen, waaronder NTT DOCOMO, Boston Consulting Group, BNP Paribas, Deloitte, Hyperloop TT, JetBlue Vacations, McLaren en Skender verbinden zich ertoe ruimtelijke informatica naar hun bedrijven en klanten te brengen

PLANTATION, Florida, 11 december 2019 /PRNewswire/ — Magic Leap heeft vandaag een reeks diensten aangekondigd, een robuuste set applicaties speciaal ontworpen voor de zakelijke omgeving, evenals de beschikbaarheid van Magic Leap 1, een bijgewerkte versie van Magic Leap One Creator Edition.

In de afgelopen jaren heeft Magic Leap samengewerkt met zakelijke klanten en partners om hulpmiddelen en diensten te ontwikkelen die ontworpen zijn om de enorme mogelijkheden van ruimtelijke informatica voor bedrijven maximaal te benutten.

MAGIC LEAP'S ZAKELIJKE REEKS

De Magic Leap Enterprise Suite is vanaf vandaag beschikbaar op Magicleap.com en bevat alles wat een bedrijf nodig heeft om ruimtelijke informatica efficiënt te implementeren onder werknemers, werknemers in staat te stellen zich aan te melden op hun apparaat met behulp van hun zakelijke toegangsgegevens, het apparaat en de gegevens te beheren en zakelijke of op maat gemaakte toepassingen te gebruiken. De Magic Leap 1 Enterprise Suite heeft een kostprijs van $2995 en omvat:

Magic Leap 1, een bijgewerkte versie van Magic Leap One Creator Edition.

Twee jaar toegang tot toegewijde omni-kanalenondersteuning.

Twee jaar toegang tot Device Manager met ondersteuning op bedrijfsniveau van Magic Leap. Met Device Manager kunnen geautoriseerde beheerders belangrijke aspecten van het werk met Magic Leap 1 beheren. Zo kunnen ze apparaten configureren en instellen, gebruiksstatistieken bekijken, apps en bijwerkingen op afstand distribueren en apparaten op afstand vergrendelen of wissen indien nodig.

Twee jaar toegang tot een RapidReplace-programma, zodat u snel een nieuw apparaat kunt krijgen als u er een nodig hebt.

Een verlengde garantie van twee jaar om te garanderen dat Magic Leap 1 altijd functioneert zoals het hoort.

Hoewel ruimtelijke informatica de mogelijkheid biedt om een impact te hebben op elk aspect van het bedrijf, richt Magic Leap zijn eerste generatie bedrijfsoplossingen op vier kerngebieden: Communicatie, Samenwerking en Co-aanwezigheid; 3D-Visualisatie; Leren en Assisteren; en Locatiegebaseerde Diensten.

Magic Leap en zijn partners, waaronder Across Realities, Arvizio, Eon Reality, Immersion Analytics, Immersiv, Minsar, Nomtek, Obsess, PTC, RoOomy, Spatial, Taqtile, Verses en VIM, hebben toepassingen gecreëerd in deze kerngebieden. Veel daarvan zijn op dit moment beschikbaar in Magic Leap World en in de komende maanden zullen er nog anderen worden geïmplementeerd.

"De aankondiging van vandaag luidt het begin in van een nieuw hoofdstuk voor ruimtelijke informatica met een geavanceerd technologieplatform voor bedrijven in alle sectoren van de industrie," aldus Omar Khan, productdirecteur bij Magic Leap. "Onze innovatieve partners lopen voorop door baanbrekende oplossingen te ontwikkelen die hun bedrijven en klantervaringen zullen transformeren. Samen herschrijven we de bedrijfsregels met ruimtelijke oplossingen die leiden tot meer efficiëntie, meer betrokkenheid en belangrijke nieuwe zakelijke kansen voor alle belanghebbenden."

Communicatie, Samenwerking en Co-Aanwezigheid

De moderne werkplek is aan het veranderen - organisaties worden platter en de arbeidskrachten meer uiteenlopend, maar onze behoefte aan collaboratief werk en creatieve groepsideeënvorming blijft toenemen. Tot nu toe is er geen adequate vervanging voor persoonlijke en rechtstreekse interacties. In de komende maanden zal Magic Leap beginnen met de uitrol van Jump by Magic Leap, een betaprogramma voor een Communicatie-, Samenwerkings- en Co-Aanwezigheidsplatform dat mensen die fysiek aanwezig of digitaal co-aanwezig zijn, in staat stelt samen te werken. Met Jump by Magic Leap kunnen bedrijven hun digitale inhoud en ervaringen samenvoegen met multi-person, multi-site, volumetrische co-aanwezigheid in de fysieke wereld, waardoor nieuwe vormen van samenwerking mogelijk zijn die nooit eerder mogelijk waren.

De wereldwijde Franse bankgroep, BNP Paribas, implementeert al Magic Leap-technologieën in zijn vastgoedactiviteiten in Europa, met een expansie in 2020 naar zijn locaties in Azië en het Midden-Oosten. Met behulp van een communicatie- en samenwerkingsplatform van Magic Leap-partner Spatial, op Magic Leap 1, heeft BNP medewerkers van zijn hele wereldwijde netwerk in staat gesteld fysiek en digitaal co-aanwezig te zijn in dezelfde ruimte, waardoor ze kunnen communiceren alsof ze allemaal in dezelfde ruimte zitten, hoewel er duizenden kilometers tussen hen zijn. Ze kunnen door een 3D-model van een gebouw of buurtkaart lopen en vervolgens deelnemen aan een brainstormsessie rond de toekomstige ontwikkeling ervan.

Sinds de implementatie van deze oplossingen begin 2019 is BNP Paribas Real Estate in staat geweest om kostbare werknemersverplaatsingen te verminderen, zijn CO 2 -voetafdruk te verkleinen en de manier waarop zijn medewerkers, en in de nabije toekomst zijn klanten, met elkaar omgaan en met elkaar samenwerken te veranderen.

3D-Visualisatie

3D-Visualisatie maakt snelle iteratie en ruimtelijke op inzichten gebaseerde besluitvorming mogelijk. Het kan visuele modellen maken van alles, van een straalmotor tot complexe datasets die vandaag beperkt zijn tot rekenbladen, servers en schermen. Teams kunnen ze nu visualiseren in de fysieke omgeving op schaal. Of het nu gaat om een rekenblad of een medische MRI, de mogelijkheid om informatie te visualiseren als 3D-inhoud in uw fysieke ruimte opent nieuwe mogelijkheden om inzichten te vergaren uit data en uitvoerbare plannen op te stellen.

Hyperloop Transportation Technologies gebruikt Magic Leap 1 om zijn technologie en passagierssystemen te visualiseren. Met behulp van Magic Leap kunnen gebruikers HyperloopTT's eerste volledige systeem dat zich in Toulouse, Frankrijk bevindt van overal ter wereld verkennen.

Het in Chicago gevestigde Skender is van plan om modulaire meergezins-, horeca- en gezondheidszorggebouwen te ontwerpen, te vervaardigen en te bouwen. Met behulp van Magic Leap 1 en de BIM-oplossing van VIM, de subsidieontvanger van Magic Leap Independent Creator Program, kon Skender de fysieke ruimte vergroten om mensen te helpen ervaren hoe het eindproduct er zal uitzien.

Eerder dit jaar lanceerde Dow Jones Innovation Lab een applicatie om live WSJ-marktgegevens te visualiseren en te animeren voor alle Amerikaanse aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan $1B op een radiaal spreidingsdiagram.

Leren en Assisteren

Leren en Assisteren maakt het eenvoudiger om een ouder wordend personeelsbestand om te vormen tot experts op afstand die de volgende generatie werknemers kunnen trainen. Training in een ruimtelijke informaticaomgeving levert tal van voordelen op, waaronder verhoogde veiligheid en de mogelijkheid om medewerkers eenvoudig en kosteneffectief bij te scholen. Dit gebied is een van de eersten die bloeit vanwege het heldere ROI (rendement van de investering) met technologie van de eerste generatie. Met Magic Leap 1 is het bijscholen van een wereldwijd team interactiever, effectiever en betaalbaarder.

Jabil, een toonaangevende leverancier op het gebied van productieoplossingen, maakt gebruik van Magic Leap-technologie om productielijnoperators te trainen en complexe assemblagewerkzaamheden te vereenvoudigen. Met de integratie van digitale instructies in hun fysieke omgeving, kunnen operators de vereisten van hun functie beter begrijpen en hun werk sneller en nauwkeuriger voltooien.

Locatiegebaseerde Ervaringen

Locatiegebaseerde Ervaringen zorgen dat de digitale wereld deel uitmaakt van live evenementen en fysieke ruimtes. Het platform van Magic Leap stelt content- en IP-eigenaren in staat om digitaal entertainment tot leven te brengen in gecureerde fysieke ruimtes. Voorbeelden zijn pop-up ervaringen of permanente installaties op sportlocaties, in musea, op beurzen en universiteitscampussen. Ruimtelijke informatica kan voor unieke entertainmentervaringen, digitale productbemonstering en productaankopen zorgen met een onbeperkte catalogus.

In 2020 lanceert JetBlue Vacations een meeslepende ervaring voor klanten om een van hun belangrijkste internationale hotelbestemmingen te bezoeken en te verkennen met Magic Leap 1. De ervaring wordt in 2020 met klanten uitgetest.

"Wij geloven dat ruimtelijke informatica eindeloze mogelijkheden heeft om ons leven positief te beïnvloeden. We staan aan het begin van die reis; we beginnen de manier waarop we werken te veranderen en we beginnen te denken voorbij de patronen die onze creativiteit en productiviteit hebben beperkt, evenals ons vermogen om ons volledige potentieel te bereiken," zei Rony Abovitz, oprichter en algemeen directeur van Magic Leap. "De verbazingwekkende bedrijven die met ons deze reis zijn begonnen, allemaal leiders in hun industrieën, inspireren ons en sporen ons aan om de innovatie van het volgende tijdperk van informatica - de ruimtelijke transformatie - te blijven leiden."

Magic Leap breidt niet alleen zijn oplossingen in de zakelijke wereld uit, maar ook zijn wereldwijde voetafdruk. Magic Leap-partner NTT Docomo Inc. ("DOCOMO"), het toonaangevende telecommunicatiebedrijf in Japan, zal vanaf het voorjaar van 2020 exclusief Magic Leap 1 aanbieden in Japan.

Magic Leap werkt ook samen met organisaties zoals Deloitte en de Boston Consulting Group om hun zakelijke klanten te helpen bij het ontwerpen en implementeren van het ruimtelijke informaticaplatform van Magic Leap in hun organisaties.

Samen met deze robuuste en steeds groeiende groep partners en klanten zal Magic Leap nieuwe oplossingen blijven verkennen die het potentieel van ruimtelijke informatica ontsluiten om de moderne onderneming te transformeren.

Over Magic Leap, Inc.

Magic Leap is een ruimtelijk informaticabedrijf dat het volgende informaticaplatform bouwt. Onze visie is om oneindige werkelijkheden in onze wereld te creëren. Door onze ruimtelijke informaticatechnologieën, -producten, -platforms en -diensten te gebruiken, brengen wij de fysieke en digitale werelden samen. Magic Leap's draagbare product op het gebied van ruimtelijke informatica, Magic Leap 1, is het meest geavanceerde XR-apparaat op de markt vandaag. Magic Leap is met trots gevestigd in Plantation, Florida en heeft bijkomende kantoren over de hele wereld.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1042643/ML_Horizontal_Mission_Red_Logo.jpg

VOOR DE PERS: In bijlage gelieve informatie en citaten te vinden van partners en klanten van Magic Leap Enterprise: https://mma.prnewswire.com/media/1042867/Magic_Leap_Partner_Customer_Quotes.pdf

