MagicTouch SCB recebe aprovação IDE para indicação de reestenose intra-stent

TAMPA, Flórida, 18 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A FDA dos EUA concedeu uma aprovação de isenção de dispositivo de investigação (IDE) para o balão revestido com sirolimus (SCB) MagicTouch, indicado para a reestenose intra-stent (ISR).

A aprovação IDE da FDA dos EUA permite que o MagicTouch SCB seja usado em um estudo clínico central para apoiar a segurança e a eficácia deste produto combinado. Os dados gerados a partir deste estudo clínico IDE darão suporte a um pedido de aprovação pré-comercialização (PMA) nos EUA.

O MagicTouch SCB é o primeiro balão revestido com sirolimus do mundo com amplo uso comercial na Europa, nos principais mercados da Ásia e do Oriente Médio. Mais de 100 mil pacientes foram tratados com MagicTouch SCB nesses mercados.

Sobre o MagicTouch SCB:

O Magic Touch SCB é um balão revestido com sirolimus vendido comercialmente e com marcação CE, desenvolvido pela Concept Medical com uso da exclusiva Nanoluté Technology. O Magic Touch SCB é usado em mais de 50 mil pacientes nos principais mercados globais.

Sobre a Concept Medical Inc (CMI):

A CMI está sediada em Tampa, na Flórida, e possui escritórios operacionais na Holanda, Singapura e Brasil e fábricas na Índia. A CMI é especializada no desenvolvimento de sistemas de liberação de medicamentos e possui plataformas de tecnologia exclusivas e patenteadas que podem ser implementadas para liberar qualquer medicamento/agente farmacêutico nas superfícies luminais dos vasos sanguíneos.

