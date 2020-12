-Los vasos pequeños pueden causar grandes problemas; MagicTouch SCB recibió la 'Breakthrough Device Designation' para el tratamiento de pequeñas lesiones de arteria coronaria

TAMPA, Fla.,, 18 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Concept Medical Inc. (CMI) ha recibido la "Breakthrough Device Designation" del Center for Devices and Radiological Health (CDRH) de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) para el catéter cubierto de sirolimus MagicTouch SCB, para el tratamiento de pequeñas lesiones de las arterias coronarias en la enfermedad arterial coronaria (CAD).