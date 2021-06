Magnate de negocios Sean "Diddy" Combs y el Artista Diamante Swae Lee lanzan "Sounds of Summer" una experiencia móvil, para arrancar con una temporada digna de celebración

NUEVA YORK, 3 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- CÎROC Ultra-Premium Vodka está celebrando el verano más anticipado con el lanzamiento de "CÎROC Sounds of Summer," una experiencia móvil en vivo inspirada por su licor más nuevo de edición limita, CÎROC Summer Citrus. Para ayudar a lanzar la experiencia, Sean "Diddy" Combs eligió un colaborador y amigo de la marca, el Artista Diamante, Swae Lee, conocido por producir los temas más populares del verano, para llevar las vibras veraniegas a las calles y poner a los fanáticos en modo veraniego.

El sábado, 5 de junio, Swae Lee arrancará el verano en Miami con una presentación en viva energética sobre un yacht donde Swae cantará algunos de sus temas más populares del momento, mientras un camión móvil viaja por las calles, ofreciendo regalos, música y mas. La tarima flotante acaparará mar y tierra, con un espectacular en una pantalla grande de luces LED para los visitantes de las playas de Miami y para aquellos disfrutando a distancia de la presentación conforme navega por el río. Los fanáticos de 21+ años o más son invitados a unirse a la celebración con CÎROC y brindar por el mejor verano, con cocteles deliciosos en los restaurantes y bares más populares de la ciudad frente al agua.

"El verano de 2021 será finalmente un momento en el que podremos celebrar de manera segura con amistades y familiares, y es por eso que estamos muy emocionados de presentar la experiencia 'CÎROC Sounds of Summer'," comentó Sean "Diddy" Combs. "No podemos con la emoción de ayudar a la gente a que celebren con las deliciosas bebidas de CÎROC Summer Citrus, buena música y ricos bocados que todos tenemos muy bien merecidos". Durante el fin de semana, el camión móvil de "CÎROC Sounds of Summer" viajará por los sitios más populares en Miami, incluyendo a South Beach, Brickell, Wynwood Walls, Bayside Marketplace, Lincoln Road y más. El camión vibrante color naranja les dará a fans de 21+ años todo lo que necesitan para disfrutar la mejor experiencia de verano:

Música Veraniega : ¿Buscas tu canción de verano? Las bocinas surround-sound pondrán la mejor música de Swae Lee a todo volumen, trayendo el sonido de verano a las calles de Miami . Una transmisión en vivo de su presentación sobre el agua también será proyectada en pantallas para que no te pierdas ni un solo momento.

: ¿Buscas tu canción de verano? Las bocinas surround-sound pondrán la mejor música de Swae Lee a todo volumen, trayendo el sonido de verano a las calles de . Una transmisión en vivo de su presentación sobre el agua también será proyectada en pantallas para que no te pierdas ni un solo momento. Accesorios Veraniegos: ¿Olvidaste traer algo a la playa? La camioneta "CÎROC Sounds of Summer" te respalda con los accesorios esenciales para disfrutar un día perfecto en la playa, incluyendo mini bocinas USB para tocar tu música favorita, visores para protección solar, y un juego para divertirte sobre la arena.

¿Olvidaste traer algo a la playa? La camioneta "CÎROC Sounds of Summer" te respalda con los accesorios esenciales para disfrutar un día perfecto en la playa, incluyendo mini bocinas USB para tocar tu música favorita, visores para protección solar, y un juego para divertirte sobre la arena. Helados Veraniegos: ¿Buscas algo fresco este verano? CÎROC unirá fuerzas con los helados más cool de Miami inspirados en la música, Mr. Kream, para debutar un sabor de edición limitada "Citrus Drip" - un helado de sabor naranja inspirado por los sabores de CÎROC Summer Citrus, con la opción de agregarle Swae Sprinkles dorados. Obtén tu helado en el camión o visita la tienda de Mr. Kream en Wynwood en el 2322 North Miami Avenue para disfrutar de este sabor exclusivo durante el verano.

¿Buscas algo fresco este verano? CÎROC unirá fuerzas con los helados más de inspirados en la música, Mr. Kream, para debutar un sabor de edición limitada "Citrus Drip" - un helado de sabor naranja inspirado por los sabores de CÎROC Summer Citrus, con la opción de agregarle dorados. Obtén tu helado en el camión o visita la tienda de Mr. Kream en Wynwood en el 2322 North Miami Avenue para disfrutar de este sabor exclusivo durante el verano. Cocteles Veraniegos: ¿Buscas llevar la experiencia CÎROC Summer Citrus a casa? CÎROC se unió con Cocktail Courier para ofrecer un kit de coctel con todos los ingredientes para preparar un Citrus Sunrise, y todo lo esencial para una celebración veraniega épica. Disponible por tiempo limitado únicamente, y mientras duren existencias, puedes encontrar este sabor en todo el país (donde se vendan licores) por un precio sugerido al menudeo de $33.99 o en Drizly.com.

La experiencia móvil "CÎROC Sounds of Summer" llegará a una ciudad cerca de ti con todo lo necesario para una divertida celebración.

"Me emociona mucho unirme a CÎROC Summer Citrus para introducir el nuevo sabor que estará presente en todas las celebraciones este verano", comentó Swae Lee. "Nada dice verano como reunirte con tus mejores amigos para disfrutar de la buena música y mejores vibras. ¡Yo estaré brindando por eso!

¡CÎROC invita a gente de edad legal para beber a que celebren responsablemente!

CÎROC CITRUS SUNRISE

Un cóctel veraniego elegante con sabores cítricos y un toque ligeramente acidulado

1.5 oz de CÎROC Summer Citrus

3 oz de jugo de naranja

1 oz de jugo de arándano o granada

Tipo de vaso : Alto o corto

Para decorar : Un cuarto de naranja

Instrucciones : Agrega el CÎROC Summer Citrus y el jugo de naranja en un vaso alto o corto con hielo hasta el tope. Termina con jugo de arándano o granada y decora.

Sobre CÎROC Ultra-Premium Vodka

CÎROC Ultra-Premium Vodka esta libre de gluten y ha sido destilado de uva finas francesas inspirado en la experiencia vinícola, brindando un sabor vibrante y suave con olor cítrico. Lanzado a nivel nacional en enero de 2003, DIAGEO – la empresa de licores y cerveza más grande en el mundo – hizo historia en octubre de 2007 al formar parte de una alianza estratégica con el empresario de entretenimiento Sean "Diddy" Combs, en el cual el Sr. Combs y Combs Enterprises asumió la responsabilidad de manejar todas los aspectos y actividades para. El perfil del portafolio incluye CÎROC RED BERRY, CÎROC COCONUT, CÎROC PEACH, CÎROC PINEAPPLE, CÎROC APPLE, CÎROC MANGO, CÎROC SUMMER WATERMELON y CÎROC SUMMER CITRUS. En junio de 2008, Sean "Diddy" Combs y los creadores de CÎROC entraron en la categoría de licores marrones con el lanzamiento de CÎROC VS, Fine French Brandy. Favor de beber responsablemente. Debe tener 21 años en adelante para poder disfrutar.

Sobre Diageo

Diageo es el líder global en bebidas alcohólicas con una colección sobresaliente de marcas incluyendo los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit y Buchanan's, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (DGE) y nuestros productos se comercializan en más de 180 países en todo el mundo. Para más información acerca de Diageo, su gente, nuestras marcas, y desempeño, visita www.diageo.com. Visita el recurso global de Diageo que promueve el consumo responsable de alcohol, www.DRINKiQ.com, para información, iniciativas, y mejores herramientas de práctica.

FUENTE CÎROC Ultra-Premium Vodka

