Magnet360, Mindtree's Salesforce Practice, door ISG benoemd tot leider in professionele services voor Salesforce Sales and Service Cloud

Bedrijf erkend om accelerators en oplossingen in consumentengoederen en retail, productie, financiële services en gezondheidszorg

Magnet360 , de Mindtree Salesforce Practice, is benoemd tot een leider op het gebied van professionele services voor Salesforce Sales and Service Cloud in de Amerikaanse ISG Provider Lens™ voor het Salesforce-ecosysteem. Deze erkenning is te wijden aan onze voortdurende investering in Salesforce-oplossingen alsook ons vermogen om expertise op het gebied van Salesforce voor diverse industrieën.

Het ISG Provider Lens-rapport over het Salesforce-ecosysteem onderzoekt serviceproviders die capaciteiten bieden voor de systeemintegratie-aspecten van een project voor klanten met Salesforce. Dit rapport is gericht op bedrijven die gebruikmaken van de Salesforce Sales and Service Clouds.

"De complexiteit van het technologielandschap van grote ondernemingen, inclusief verouderde systemen, maakt het lastig voor bedrijven om alles uit hun investering in Salesforce Clouds te halen", vertelt Matt Meents, CEO van Magnet360. "Deze erkenning van ISG weerspiegelt de investeringen die we in de loop der jaren hebben gedaan om onze klanten te helpen gebruik te maken van de volle potentie van het Salesforce-platform om hun bedrijven te transformeren."

Het ISG-rapport citeert de krachten van Magnet360 op de volgende vlakken:

Oplossingen en accelerators voor de industrie : Magnet360 heeft meerdere oplossingen voor de industrie, waaronder voor consumentengoederen en retail, productie (inclusief IoT-aspecten), financiële services (waarbij Magnet360 focust op verzekering en samenwerkt met Duck Creek) en de oplossing voor het betrekken van patiënten voor de gezondheidszorg. Connected Manufacturing van Magnet360 biedt een krachtige oplossing voor Service Cloud dat uitvoerig gebruikmaakt van IoT-elementen.

: Magnet360 heeft meerdere oplossingen voor de industrie, waaronder voor consumentengoederen en retail, productie (inclusief IoT-aspecten), financiële services (waarbij Magnet360 focust op verzekering en samenwerkt met Duck Creek) en de oplossing voor het betrekken van patiënten voor de gezondheidszorg. Connected Manufacturing van Magnet360 biedt een krachtige oplossing voor Service Cloud dat uitvoerig gebruikmaakt van IoT-elementen. Methodologie : Magnet360 biedt een goed ontwikkelde methodologie voor inzet in projecten en bevat verschillende accelerators ter ondersteuning van specifieke projectactiviteiten. Dit zijn onder meer Code Analyzer, Org Optimizer, Risk Base Testing en anderen. Magnet360 focust zich sterk op de initiële projectfasen waar het Fast Forward-methodologie toepast voor strategie-ontwikkeling en roadmapplanning.

: Magnet360 biedt een goed ontwikkelde methodologie voor inzet in projecten en bevat verschillende accelerators ter ondersteuning van specifieke projectactiviteiten. Dit zijn onder meer Code Analyzer, Org Optimizer, Risk Base Testing en anderen. Magnet360 focust zich sterk op de initiële projectfasen waar het Fast Forward-methodologie toepast voor strategie-ontwikkeling en roadmapplanning. Aandacht voor gegevenskwaliteit : De projectmethodologie die Magnet360 hanteert, concentreert zich op gegevensbeheer, inclusief het meten van gegevenskwaliteit als onderdeel van de evaluatie van zakelijke prestaties.

: De projectmethodologie die Magnet360 hanteert, concentreert zich op gegevensbeheer, inclusief het meten van gegevenskwaliteit als onderdeel van de evaluatie van zakelijke prestaties. Klantgericht: Magnet360 heeft een groeiende clientèle wereldwijd en heeft meerdere Salesforce Partner Innovation Awards gewonnen voor werk met klanten.

"Salesforce-klanten zijn op zoek naar partners die meervoudige cloudimplementaties kunnen ondersteunen die een goed ontwikkeld procurementmodel vereisen voor succes", zegt Jan Erik Aase, een directeur en hoofdanalist bij ISG. "Met Magnet360 kan Mindtree 15 jaar aan expertise in Salesforce combineren met de mogelijkheid om integraties met andere technologiepakketten te verwerken. Dit zorgt ervoor dat Mindtree toonaangevend partner is in het complexe Salesforce-ecosysteem."

De ISG Provider Lens™ Quadrant-rapportreeks biedt waardevolle inzichten in serviceprovidercapaciteiten op basis van de unieke methodologie van ISG die empirisch, gegevensgebaseerd onderzoek en marktanalyse combineert met werkelijke werkervaring en observaties van het internationale ISG-adviesteam

Ga voor meer informatie over Magnet360 naar: https://www.magnet360.com/

