MagniProtect da Magniflex: a primeira coleção antiviral para dormir do mundo testada contra a COVID-19 é a Made in Italy

Estamos passando por tempos difíceis, nos quais a proteção da saúde é uma das principais prioridades. É por isso que a Magniflex, uma empresa italiana líder com mais de 50 anos de experiência na fabricação de colchões e acessórios para dormir, tem orgulho de introduzir MagniProtect, a primeira coleção para dormir com ação antiviral e antibacteriana certificada, que foi especificamente testada contra o SARS-COV-2.

100% projetada e fabricada na Itália, a MagniProtect aplica uma tecnologia inovadora desenvolvida pela Magniflex para inibir o crescimento e persistência de bactérias e vírus nos tecidos, graças à ação combinada de um agente de neutralização do núcleo de lipídio do vírus e um inibidor de replicação bacteriana e viral, o que previne e reduz o risco de contaminação.

Testes recentes conduzidos pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche) italiano e pela Universidade de Pisa – bem como por pesquisas independentes em laboratórios nos Estados Unidos sobre bactérias comuns e vírus da gripe – confirmaram a efetividade específica da MagniProtect contra o SARS-COV-2 (responsável pela infecção por COVID-19), com a eliminação bem-sucedida de mais de 99% do vírus nos tecidos dentro de 60 minutos.

Essa é a primeira vez que este tipo de teste foi realizado e aprovado – num produto para dormir.

A MagniProtect passou pelos testes AATCC100, ISO 20743:2013 e ISO 18184:2019 (atividade antibacteriana e antiviral de produtos têxteis) e as certificações OEKO-TEX® "STANDARD 100"/Classe1 (ausência de substâncias tóxicas e prejudiciais para as pessoas e para o meio ambiente) e "Step" ( Produção Sustentável de Têxteis).

A coleção MagniProtect inclui colchões, protetores de colchões, almofadas e toppers e está disponível para compra on-line bem como em todas as lojas da Magniflex e de descanso de todo o mundo. Saiba mais no endereço www.magniflex.com

Fundada na Toscana nos anos 1960 e agora com presença global com mais de 4000 distribuidores em 99 países, a Magniflex projeta e fabrica colchões, bases para camas, almofadas e acessórios para dormir os quais combinam inovação, desempenho e o estilo italiano. Descanso excelente, foco no bem-estar e respeito pelo meio ambiente são os principais valores corporativos. Todos os dias, a Magniflex exporta o prazer de "dormir Made in Italy" para todo o mundo.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1220457/Magniflex_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1220458/MagniProtect_mattress.jpg

Consultas da mídia: Sala de Imprensa da Magniflex - Aida Partners / Giada Mentegari, [email protected], +393487960835, consultas comerciais: [email protected]

SOURCE Magniflex