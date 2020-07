MagniProtect de Magniflex : la première collection de literie antivirale au monde testée contre la COVID-19 est « made in Italy »

Nous traversons une période difficile, dans laquelle la protection de la santé est une priorité clé. C'est pourquoi Magniflex, une entreprise italienne de premier plan, forte de plus 50 ans d'expérience dans la fabrication de matelas et d'accessoires de couchage a le plaisir de présenter MagniProtect, la première collection de literie ayant une action antivirale et antibactérienne certifiée, qui a été expressément testée contre le SARS-COV-2.

Conçue et fabriquée à 100 % en Italie, la collection MagniProtect applique une technologie innovante développée par Magniflex, qui est en mesure d'inhiber la croissance et la persistance des bactéries et des virus sur les tissus grâce à l'action combinée d'un agent de neutralisation du noyau viral lipidique et d'un inhibiteur de la réplication bactérienne et virale, qui évitent et réduisent considérablement le risque de contamination.

Des tests effectués récemment par le Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) italien et l'université de Pise - ainsi que des recherches indépendantes menées dans des laboratoires américains sur des bactéries courantes et des virus de la grippe - ont confirmé l'efficacité spécifique de MagniProtect contre le SARS-COV-2 (le virus qui provoque l'infection de la COVID-19), grâce à l'élimination réussie de plus de 99 % du virus sur les tissus en l'espace de 60 minutes.

C'est la première fois que ce type de tests est effectué et réussi sur un produit de literie.

MagniProtect a passé les tests AATCC100, ISO 20743:2013 et ISO 18184:2019 (concernant l'activité antibactérienne et antivirale des produits textiles) et a obtenu les certifications « STANDARD 100 » / Classe1 (absence de substances toxiques et nocives pour l'être humain et l'environnement) du label OEKO-TEX® et « STeP » (production textile durable) de ce même label.

La collection MagniProtect comprend des matelas, des sur-matelas et des oreillers et peut être acquise en ligne ainsi que dans tous les magasins et détaillants Magniflex du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.magniflex.com

Fondée en Toscane dans les années 1960 et désormais présente dans le monde entier par le biais de plus de 4 000 distributeurs répartis dans 99 pays, Magniflex conçoit et fabrique des matelas, des sommiers, des oreillers et des accessoires de couchage qui allient innovation, performance et style italien. L'excellente qualité du repos, l'attention portée au bien-être et le respect de l'environnement sont les valeurs fondamentales de l'entreprise. Chaque jour, Magniflex exporte le plaisir de « dormir Made in Italy » dans le monde entier.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1220457/Magniflex_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1220458/MagniProtect_mattress.jpg

Pour les demandes d'informations des médias : bureau de presse de Magniflex - Aida Partners / Giada Mentegari, [email protected], +393487960835, pour les demandes d'ordre commercial : [email protected]

SOURCE Magniflex