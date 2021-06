magniX dévoile deux unités de propulsion électrique optimisées pour le vol

Au cours des dernières années, magniX a alimenté des avions électriques commerciaux tels que l'eBeaver et l'eCaravan. En s'appuyant sur les principaux enseignements tirés de ces vols continus et des essais au sol rigoureux, magniX a introduit une série de caractéristiques améliorées pour permettre une adoption encore plus simplifiée, fiable et pratique de l'énergie électrique.

L'EPU magni350 de 450 SHP/350 kW/1 600 NM et l'EPU magni650 de 850 SHP/650 kW/3 200 NM partagent des solutions éprouvées en vol et une architecture à noyau commun. Ils utilisent le nouveau magniDrive-100 à haute performance, une unité électronique de puissance à inverseur/contrôleur de moteur de 170 kW.

Fonctionnant à maximum 2 300 tr/min, les EPU à entraînement direct sont refroidis par liquide et conçus pour une altitude de plus de 9 000 mètres dans des environnements non pressurisés. Les deux systèmes peuvent entraîner un régulateur d'hélice et des accessoires d'avion standard, le tout à partir du cône avant de chaque moteur.

Offrant une combinaison de puissance, d'efficacité et de fiabilité à la pointe du marché, les EPU magni350 et magni650 sont prêts à fournir des performances environnementales de classe mondiale à des coûts d'exploitation considérablement réduits.

« Sur la base de la conception, de la construction et des essais opérationnels en conditions réelles, nous faisons des progrès incroyables pour faire avancer l'industrie aéronautique et accélérer le rythme auquel les avions deviennent électriques », a déclaré Roei Ganzarski, PDG de magniX. « Les EPU magni350 et magni650 permettent d'offrir des vols abordables, sans émissions et plus silencieux aux communautés du monde entier dans un avenir très proche. »

À propos de magniX

Basée à Everett, WA, magniX a pour mission d'être un leader dans le secteur de l'aérospatiale commerciale et de la défense en proposant des solutions de propulsion de haute performance, fiables et respectueuses de l'environnement. Développé avec une technologie brevetée, magniX propose une gamme de solutions révolutionnaires de propulsion électrique, notamment des moteurs et des composants électroniques de puissance qui ne produisent aucune émission et qui sont moins coûteux. Pour en savoir plus, consultez le site : Www.magnix.aero .

Contact média :

Barokas Communications pour magniX

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1535289/magni350_EPU.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1535290/magni650_EPU.jpg Logo : https://mma.prnewswire.com/media/749902/magniX_Logo.jpg

Related Links

https://www.magnix.aero



SOURCE magniX