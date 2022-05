magniX nomme Nuno Taborda PDG

« Nuno est un leader fort d'une grande expérience dans tous les aspects de l'industrie de l'aviation, a déclaré Dominique Spragg, président de magniX. Son esprit d'entreprise est très précieux comme magniX continue d'être un pionnier des solutions électriques pour l'avenir de l'aviation. L'expertise et l'expérience que Nuno apporte à l'équipe arrivent à un point crucial pour magniX, alors que les systèmes de propulsion électrique de l'entreprise passent à l'étape de la certification et la production à grande échelle. »

Nuno Taborda quitte Rolls-Royce Plc pour rejoindre magniX le 1er juin avec plus de 20 ans d'expérience. Dernièrement, il était vice-président principal des programmes de production, poste auquel il était responsable de tous les programmes de production de moteurs dans l'unité d'aviation commerciale qui se chiffre à plusieurs milliards, chez cette société d'ingénierie de renom. Il était auparavant responsable de la mise en service du moteur Rolls-Royce Pearl® 15, premier membre d'une nouvelle famille de moteurs pour la prochaine génération de jets d'affaires à propulsion Rolls-Royce. Il a également occupé des postes de direction dans les domaines de l'ingénierie, des opérations et de la stratégie en Allemagne, au Brésil, au Canada et au Royaume-Uni.

« Je suis extrêmement fier et excité d'avoir l'occasion de diriger l'équipe incroyablement talentueuse de magniX, a déclaré Nuno Taborda. Nous sommes à l'aube du plus grand saut technologique que l'aviation ait connu depuis le développement de la turbine à gaz par Sir Frank Whittle. magniX montre la voie avec sa technologie de pointe et son innovation ; c'est excitant. »

Faire avancer l'avenir de l'aviation

Nuno Taborda rejoint magniX à un moment de croissance importante.

L'entreprise a récemment annoncé les principaux partenaires de l'industrie pour son projet EPFD (Electrified Powertrain Flight Demonstration) de la NASA pour accélérer l'introduction de la technologie d'électrification dans des applications commerciales en partenariat avec AeroTEC, leader de l'industrie dans l'intégration de la propulsion électrique à bord des avions, et Air Tindi, exploitant de l'aéronef De Havilland Canada Dash 7, pour faire la démonstration d'une configuration d'avion hybride dont le premier vol est prévu d'ici 2025.

La semaine dernière, magniX a accepté de développer la propulsion d'une version purement électrique et hybride-électrique du Cessna Caravan dans le cadre d'un accord avec Surf Air, compagnie d'aviation électrique et de transport aérien basée à Los Angeles, convertissant plus de 150 avions.

À propos de magniX

Basée à Everett, dans l'État de Washington, magniX vise à permettre l'avènement d'une ère de voyage aérien commercial propre et abordable avec la propulsion tout électrique. magniX offre une gamme de solutions révolutionnaires, y compris des moteurs entièrement électriques, sans émission et d'une efficacité accrue pour diverses applications aéronautiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.magnix.aero

