MagVenture recebe aprovações da CE para tratamento cerebral não invasivo de dependência química, TOC e depressão com sintomas ansiosos

"Essas novas aprovações da CE são baseadas nas pesquisas dedicadas à EMT/TMS clínica conduzidos em várias instituições de pesquisa renomadas", afirma o cientista sênior Claus Mathiesen, PhD, da MagVenture A/S, acrescentando ainda: "Acreditamos que as aprovações da CE têm o potencial de se tornar um verdadeiro divisor de águas para a aplicação clínica das terapias de EMT/TMS."

A EMT/TMS é uma tecnologia avançada de neuromodulação ambulatorial que usa pulsos magnéticos para estimular as áreas afetadas do cérebro.

Para dependência química, um estudo piloto conduzido por uma equipe de pesquisa italiana na Novella Fronda Foundation demonstrou um efeito de 69% para o grupo de EMT/TMS e 19% para o grupo de controle que recebeu o tratamento padrão. Essas descobertas iniciais tiveram acompanhamento posterior de um estudo observacional.

"Nosso estudo envolveu 284 indivíduos com dependência a cocaína. Depois de receber a terapia de EMT/TMS, eles foram acompanhados por dois anos e oito meses e nossos resultados mostraram claramente que a terapia de EMT/TMS levou a reduções duradouras no uso de cocaína ", explica Graziella Madeo, neurologista e coordenadora do projeto de pesquisa e continua: A EMT/TMS pode mudar o comportamento anormal, atingindo a disfunção do circuito cerebral subjacente induzida pelo uso de substâncias. Não apenas a fissura é reduzida ou se torna ausente, mas nossos pacientes também passam por mudanças em outros aspectos de suas vidas, incluindo um maior controle das condições que têm potencial de desencadear uma recaída no uso de cocaína".

Para o TOC, uma taxa de resposta de 45% foi relatada para o grupo que recebeu o tratamento, em comparação com 18% no grupo placebo. Para a depressão, o maior estudo controlado randomizado do mundo em EMT/TMS até o momento - compreendendo 414 pacientes - mostrou uma taxa de resposta de 49% e uma taxa de remissão de 32% para aqueles que receberam Estimulação Magnética em Theta Burst.

"Expandir nossas indicações terapêuticas para a EMT/TMS é a missão central da MagVenture e mal podemos esperar para trazer essas novas opções de tratamento para o mercado com potencial para fornecer ajuda a milhões de pessoas afetadas por esses distúrbios", conclui Claus Mathiesen.

MagVenture TMS Therapy® - Aprovações da CE

"Tratamento do transtorno por uso de substâncias (TUS) em pacientes adultos."

"Como coadjuvante para o tratamento de pacientes adultos que sofrem de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC)."

"Tratamento do Transtorno Depressivo Maior (TDM) em pacientes adultos que não obtiveram melhora satisfatória com dois medicamentos antidepressivos anteriores, igual ou superior à dose e duração mínimas eficazes no episódio atual."



MagVenture TMS Therapy® - benefícios clínicos

Para indivíduos que respondem ao tratamento de TDM, que apresentam sintomas de ansiedade comórbida, o benefício clínico pode incluir uma melhora dos sintomas de ansiedade, adicionalmente.

