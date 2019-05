Maia e Alcolumbre falam sobre retomada do crescimento no LIDE Brazilian Investment Forum em Nova York

SÃO PAULO, 3 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A quinta edição do LIDE Brazilian Investment Forum, realizada em Nova York, nos EUA, vai reunir alguns dos maiores protagonistas do cenário político nacional, como os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM/AC), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), além dos governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), e de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), e o secretário de Estado da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles.

Organizado pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais no centro financeiro do mundo, o evento acontece no próximo dia 15 de maio, a partir das 07h30, no Metropolitan Club, e também terá a presença de cerca de 200 investidores, banqueiros, analistas de rating e empresários estrangeiros e brasileiros para discutir as oportunidades de investimentos no País.

Maia e Alcolumbre falarão sobre "O desafio do Legislativo para a retomada do crescimento". Maia defende que é preciso pensar na política econômica do País e seguir com a reforma da Previdência. O presidente do Senado, por sua vez, afirma que os senadores estão prontos para discutir o desenho de um novo Pacto Federativo e que a Casa deve cumprir seu papel para garantir uma melhor distribuição dos recursos públicos entre todos os entes federados. Já Doria e Zema irão abordar o tema "Novas oportunidades de investimentos nos estados", juntamente com Meirelles.

O mote do LIDE Brazilian Investment Forum 2019 reforça o atual momento econômico brasileiro pelo qual passa a retomada do crescimento, ainda de forma tímida e cautelosa. Segundo projeções do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a economia nacional poderá ter um aumento de 2% do PIB e inflação anual de 3,85%. "Precisamos voltar a crescer priorizando investimentos e geração de emprego. O Brazilian Investment Forum é a contribuição do LIDE para impulsionar os aportes que alavancarão nossa economia, beneficiando todas as camadas da população", ressalta o chairman do LIDE e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan.

