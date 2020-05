Maicon Douglas fala sobre a construção do artista músico e o vídeo clipe

SÃO PAULO, 15 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- O mercado da música, como diversos segmentos do mundo artístico, vive em contínua evolução. Atualmente, é visível que a relação presencial do artista com o público não é mais a mesma. Nesse sentido, a visibilidade do músico se estabelece principalmente através do mundo digital, seja pelas redes sociais ou por outros meios presentes na internet. Deste modo, com a crescente cultura do audiovisual, a relevância de se produzir um videoclipe coerente com a identidade do artista é essencial.

Maicon Douglas é o brasileiro proprietário da produtora de vídeo Maicon Films, empresa que fica em Murcia, na Espanha e que tem desenvolvido clipes de diversos grupos musicais.

"Tenho trabalhado com esse segmento por diversos anos e fico muito grato de ver o resultado de uma super produção se traduzir em sucesso e em milhares de visualizações. Hoje, é fácil perceber como os clipes bem desenvolvidos podem contribuir com o engajamento de um hit. (...). Todo trabalho envolve planejamento, produção, execução e acabamento. E no decorrer de todo esse processo, é primordial capitar a essência do artista e traduzir isso em imagens; nesse sentido, reforço a relevância do trabalho em conjunto com o artista. É preciso compreender e criar de forma certeira", fala o empresário Maicon Douglas.

E ele segue pontuando sobre a identidade do artista. "Muitas vezes, no lançamento de um videoclipe está a oportunidade de crescer ou mesmo surgir no mercado musical. Trata-se da chance de promover uma música somada ao fator de originalidade e criatividade que imagens podem proporcionar. Nesse sentido, o vídeo é novamente determinante. A produção de videoclipe pode fazer chegar mensagens e estímulos aos olhos e aos ouvidos das pessoas de uma só vez; e isso tende a ser muito mais impactante que explorar apenas o sentido auditivo", finaliza o jovem empresário.

FONTE Maicon Douglas

