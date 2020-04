Maicon Douglas, produtor alocado na Europa, conta um pouco sobre o trabalho com grandes nomes do Reggaeton internacional

SÃO PAULO, 22 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Jovem, dedicado e muito criativo, certamente esses são os adjetivos que resumem o empresário Maicon Douglas Santos Vieira, proprietário da Maicon Films, uma produtora de vídeo localizada em Murcia, uma cidade universitária no sudeste da Espanha. Murcia é a capital da região de mesmo nome, onde Maicon também reside atualmente, cidade onde projeta os vídeos que são visualizados por todo o mundo; as gravações, por sua vez, acontecem em diversos países, o jovem já gravou em lugares como Brasil, Portugal, França, Luxemburgo, Itália, Argentina e Espanha, claro!

A produtora passou por reestruturações depois da internacionalização dos projetos. A empresa que tinha o nome de Doug Productions, passou a chamar Maicon Films. "Tomei essa decisão como estratégia de marketing, depois de um estudo de mercado, optamos, então, por Maicon Films, uma vez que esse nome funciona tanto aqui na Europa, como em outros continentes", pontua Maicon Douglas.

Na cartela de clientes fiéis de Maicon Douglas estão artistas como Dani M Flow, Daviles de Novelda, Omar Montes e Flowzeta. "Fiz vários trabalhos com Dani M Flow, se somarmos as visualizações dos vídeos feitos por mim, temos cerca de 40 milhões de reproduções. Ele é um grande amigo e companheiro de trabalho. Com Daviles de Novelda, em 1 semana, atingimos 3 milhões em um clip, que atualmente tem 27 milhões de views. Já com o famoso artista Omar Montes, por exemplo, conhecido em todos países de língua espanhola, estamos com um grandioso projeto que envolve um artista famoso brasileiro bem conhecido do grande público, em breve anunciaremos a novidade nas plataformas digitais", conta Maicon.

Veja algumas das produções de Maicon Douglas:

1 – Daviles de Novelda x DaniMflow ft Jonathan Salinas - Por Qué

2 – DaniMflow - MALVADA

3 – M el Cobi - La Calle ta Mala

4 – M el Cobi - M4FI4

5 – Daviles de Novelda - No Tuve La Culpa

Acompanhe o trabalho de Maicon e fique por dentro das novidade do mundo da música internacional através do Instagram do empresário, acesse: https://www.instagram.com/maiconfilms/

Contato:

*Assessoria Trilha Cultural **|**Conteúdo e Cultura*

WhatsApp: + 1 940-390-9095

FONTE Maicon Douglas

SOURCE Maicon Douglas