Maido gana por segundo año consecutivo el Nº1 en la lista de los Latin America's 50 Best Restaurants 2018

Dirigido por el chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, el restaurante Maido en Lima es nuevamente proclamado como el Mejor Restaurante de América Latina (Best Restaurant in Latin America) y el Mejor Restaurante de Perú (Best Restaurant in Peru), patrocinado por S.Pellegrino y Acqua Panna.

El segundo lugar en la lista de los Latin America's 50 Best Restaurants lo tiene este año el restaurante Central, también en Lima, Perú, dirigido por Pía León y Virgilio Martínez; el tercer lugar en la lista es Pujol, de Enrique Olvera, en la Ciudad de México; seguido de la cuarta posición por Boragó en Santiago y el quinto sitio por D.O.M. en Sao Paulo, y que se agregaron a la lista para recibir los títulos de The Best Restaurant en México, Chile y Brasil. La lista de los 10 mejores se completa con Don Julio, en Buenos Aires, en el Nº 6, seguido de A Casa Do Porco en Sao Paulo, Brasil en el lugar Nº 7, Astrid y Gastón, de Lima, Perú en el Nº 8, Quintonil en la Ciudad de México en el lugar Nº 9 y Leo, de Bogotá, Colombia, en la décima posición.

En 2018, los Latin America's 50 Best Restaurants recibieron 6 nuevas entradas: El Chato, en Colombia, Bogotá, que también recibió el premio Highest New Entry al ocupar el Nº 21 de la lista de este año. Oteque, en Río de Janeiro, entró en la lista con el puesto Nº 33; en el Nº 34 está Le Chique, restaurante en Cancún, México; Gran Dabbang, de Buenos Aires, Argentina, ocupa el lugar Nº 38; mientras que el restaurante Narda Comedor entró a la lista en el lugar Nº 46 y Nº 49 es Oro, el restaurante en Río de Janeiro, Brasil, que ganó el premio One To Watch en 2017.

El día de la ceremonia se presentaron los siguientes premios especiales:

El premio Latin America's Best Pastry Chef Award, patrocinado por República del Cacao , otorgado a Jesús Escalera de La Postrería en Guadalajara , México.

Best Pastry Chef Award, patrocinado por República del , otorgado a Jesús Escalera de La Postrería en , México. El premio Art of Hospitality fue otorgado al restaurante Don Julio en Argentina , que reconoce la excelencia en el servicio de un restaurante.

en , que reconoce la excelencia en el servicio de un restaurante. El premio Sustainable Restaurant Award, otorgado por primera vez este año, reconoce al restaurante Boragó en Santiago , que destacó por sus prácticas y proyectos sostenibles en el interés del medio ambiente y de la comunidad. Este premio es auditado por la organización Sustainable Restaurant Association.

, que destacó por sus prácticas y proyectos sostenibles en el interés del medio ambiente y de la comunidad. Este premio es auditado por la organización Sustainable Restaurant Association. El restaurante colombiano El Chato recibió el premio Highest New Entry, debutando en la lista en el puesto Nº 21.

Finalmente, ocupando el puesto Nº 18 en la lista, Mishiguene es galardonado con el Highest Climber Award, que reconoce al restaurante que mayor número de posiciones haya subido con respecto a 2017, escalando 32 puestos desde el Nº 50 el año pasado.

