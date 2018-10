Maido ocupa o primeiro lugar na lista do Latin America's 50 Best Restaurants 2018 pela segunda vez consecutiva

A sexta cerimônia anual de premiação do Latin America's 50 Best Restaurants, que celebra a melhor gastronomia da América Latina, foi realizada na terça-feira, 30 de outubro, no centro de eventos Ágora, em Bogotá, Colômbia, com a presença de chefs, restaurateurs, sommeliers, influenciadores internacionais, jornalistas e gourmets.

Além de ser nomeado o Melhor Restaurante da América Latina (The Best Restaurant in Latin America), patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna, o Maido também é chamado de O Melhor Restaurante do Peru. O Central, que venceu o prêmio três vezes, ficou em 2º lugar na lista anual. O Pujol, da Cidade do México, fica em terceiro lugar, seguido do Boragó, de Santiago, no 4º lugar, e D.O.M, em São Paulo, em quinto; estes três últimos recebem os títulos de Melhor Restaurante do México, Chile e Brasil, respectivamente.

O top 10 é completado por Don Julio, em Buenos Aires, em sexto; A Casa Do Porco em São Paulo, em sétimo lugar; Astrid y Gastón em Lima no oitavo; Quintonil na Cidade do México e o Leo, de Bogotá, na décima posição.

Em 2018, o Latin America's 50 Best Restaurants apresenta seis novos ingressos: El Chato, restaurante revelação do país anfitrião, a Colômbia, com sede em Bogotá, também recebe o prêmio de Melhor Ingresso (Highest New Entry), ocupando a 21ª posição na lista. O Oteque, do Rio de Janeiro, no Brasil, entra na lista em 33º; Le Chique em Cancun, México, chega na 34ª posição; o Gran Dabbang, de Buenos Aires, Argentina, ocupa o nº 38; o Narda Comedor, também da capital argentina, entra na lista no nº 46. A sexta nova entrada, em 49º, é o Oro, também do Rio de Janeiro, Brasil, que foi homenageado com o One To Watch Award na edição do ano passado. Da capital do Chile, Santiago, o restaurante Osaka faz seu reingresso na 47ª posição.

Os seguintes prêmios especiais também foram apresentados :

O Latin America's Best Pastry Chef Award, patrocinado pela República del Cacao , foi concedido a Jesús Escalera de La Postrería de Guadalajara , México

Best Pastry Chef Award, patrocinado pela República del , foi concedido a Jesús Escalera de La Postrería de , México O Chefs' Choice Award, patrocinado por Estrella Damm , foi atribuído a Carlos García. Um prêmio de prestígio, este prêmio é o único votado pelos chefs de restaurantes na lista do Latin America's 50 Best Restaurants

, foi atribuído a Carlos García. Um prêmio de prestígio, este prêmio é o único votado pelos chefs de restaurantes na lista do 50 Best Restaurants O Sustainable Restaurant Award 2018, um novo prêmio na América Latina que reconhece um estabelecimento na lista com a mais alta classificação de sustentabilidade global, conforme auditado pela Sustainable Restaurant Association, vai para o Boragó, de Santiago, Chile

O Prêmio Art of Hospitality 2018, que reconhece a excelência em serviço de restaurante e experiência gastronômica, é concedido a Don Julio em Buenos Aires, Argentina

em Finalmente, e ocupando o No.18 na lista dos Latin America's 50 Best Restaurants, Mishiguene em Buenos Aires é premiado com o Highest Climber Award após escalar impressionantes 32 posições desde o No.50 no ano passado

