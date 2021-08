Maimo, une marque de l'écosystème Xiaomi, lance officiellement sa première montre intelligente à l'échelle mondiale

Le corps de la montre Maimo est entièrement métallique. Elle est équipée d'un grand écran tactile de 1,69 pouce et se décline en quatre couleurs différentes, apportant une touche d'élégance à la tenue de celui qui la porte. La coque en verre incurvée 2,5D associe de manière transparente l'écran et le boîtier, rendant les bords lisses et gracieux.

La montre comprend une fonctionnalité de concurrent de course basé sur l'intelligence artificielle. Il fait office de compagnon de jogging et affiche la distance qui sépare le porteur de son objectif de remise en forme spécifique, ou ajoute simplement un peu de compétition à l'exercice physique. En outre, elle propose plus de 50 cadrans de montre dynamiques, allant du classique au moderne, en passant par le mécanique, l'amusant, l'excentrique et le design. Pour une personnalisation accrue, les utilisateurs peuvent définir leurs propres photos comme fond d'écran de la montre, ce qui rendra votre montre unique en son genre*.

La montre Maimo surprend agréablement par ses fonctionnalités complètes : mesure du taux d'oxygène dans le sang (SpO2), surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, suivi de la qualité du sommeil et suivi et rapport professionnels de la condition physique à travers 13 modes d'exercice. L'assistant Alexa est également intégré, ainsi que d'autres fonctions intelligentes très pratiques, comme les notifications et les rappels de santé. La montre est résistante à l'eau (5 ATM) et, grâce à sa batterie de 300 mAh, elle peut tenir 10 jours en utilisation normale sans avoir besoin d'être rechargée, pour vous faciliter la vie.

* Disponible via une mise à jour du logiciel, septembre 2021

À propos de Maimo

L'équipe Maimo se concentre sur les produits portables intelligents et a été fondée par 70mai, une entreprise de l'écosystème Xiaomi. Maimo estime que le fondement de ses produits est d'aller au-delà du fonctionnel. Ils doivent être une extension du style de celui qui les porte, qui exprime sa propre expression qui le lie au tissu social.

Expérimenté. Innovant. Enthousiaste.

Maimo s'efforce de créer des accessoires intelligents qui s'adaptent mieux à la vie des gens, tant sur le plan fonctionnel qu'émotionnel. Sa mission est de vous aider à rester en forme et, plus important encore, à être en meilleure forme.

