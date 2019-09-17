Майнинг-фермы BitHarp открывают новые возможности перед инвесторами

ВЕЛЛИНГТОН (WELLINGTON), Новая Зеландия, 17 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Две новых криптовалютных майнинг-фермы Lyre Miner и Harp Miner, недавно представленные компанией www.BitHarp.com , открывают широкий спектр отличных возможностей перед инвесторами всех типов. В отличие от существующих аналогов, эти фермы разработаны специально для начинающих майнеров, обеспечивая им стабильную окупаемость инвестиций без необходимости в углубленном изучении технических аспектов процесса "добычи" криптовалюты. Что самое важное, майнинг-фермы BitHarp характеризуются весьма привлекательными параметрами ROI.

Прибыльность ферм в значительной степени зависит от объемов энергопотребления и хэшрейта. Lyre Miner и Harp Miner, потребляющие 600 Вт и 2 400 Вт соответственно, позволяют осуществлять майнинг Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Dash с необычайно высоким показателем хэшрейта. Оба продукта отлично подходят для использования как дома, так и в офисных условиях и даже в центрах обработки данных.

Показатели хэшрейта Lyre Miner и Harp Miner указаны ниже.

Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) и 2000 TH/s (Harp Miner)

Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) и 300 GH/s (Harp Miner)

Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) и 75 GH/s (Harp Miner)

Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) и 50 TH/s (Harp Miner)

Обе майнинг-фермы от BitHarp можно использовать дома, поскольку в процессе работы они не шумят и не вырабатывают больших объемов тепла. Lyre Miner, оснащенная сенсорным интерфейсом, характеризуется простотой в управлении и мониторинге. Ферма способна одновременно майнить монеты одного типа с возможностью переключения.

Harp Miner с системой прямого жидкостного охлаждения (DLC) обеспечивает максимальную безопасность и высокий хэшрейт. Благодаря своей уникальной конструкции, агрегат отличается отказоустойчивостью и не подвержен потенциальным рискам, зачастую ассоциируемым с жидкостным охлаждением.

Узнайте больше о Lyre Miner и Harp Miner на веб-сайте https://www.bitharp.com/

О компании BitHarp

BitHarp - новозеландский производитель самых высокопроизводительных и гибких майнинг-ферм, созданных с целью упрощения процесса майнинга и повышения рентабельности инвестиций.

Related Links

https://www.bitharp.com



SOURCE BitHarp Group Limited