Mainstream Renewable Power conclut avec succès la phase finale d'un accord de financement éolien et solaire d'environ 1,8 milliard de dollars US au Chili

DUBLIN et SANTIAGO, Chili, 4 juillet 2021 /PRNewswire/ -- La société mondiale d'énergie éolienne et solaire, Mainstream Renewable Power (« Mainstream » ou « la société »), a réalisé la clôture financière de la troisième et dernière phase de sa plate-forme éolienne et solaire « Andes Renovables » au Chili. Les quelque 182 millions de dollars américains empruntés seront utilisés pour construire la phase « Copihue » qui consiste en un parc éolien, nommé Camán, situé dans le centre du Chili.

Le projet, dont l'exploitation débutera en 2022, avait initialement une capacité installée de 100 MW, mais elle a depuis été élevée à 148,5 MW à la suite de la signature d'un contrat d'achat d'électricité (Power Purchase Agreement, PPA) bilatéral à long terme supplémentaire avec un partenaire stratégique.

Le financement de la dette senior provient de KfW IPEX-Bank, DNB, CaixaBank et le financement de la TVA provient de Scotiabank Chile.

Avec la clôture financière annoncée aujourd'hui, Mainstream complète un investissement de plus de 1,8 milliard de dollars américains pour construire l'ensemble de sa plate-forme Andes Renovables. Elle devrait être pleinement opérationnelle d'ici à 2022 et fournira environ 20 % de l'électricité aux clients chiliens en utilisant des énergies renouvelables.

Sacyr sera l'entrepreneur chargé de l'équilibre des installations du parc éolien de Camán et réalisera les travaux de raccordement électrique. Le transformateur principal sera fourni par ABB.

Mary Quaney, directrice générale du groupe Mainstream, a déclaré :

« Les engagements pour un objectif zéro émission demandent une décarbonisation systémique de l'énergie mondiale. Notre présence et notre travail avec des partenaires sur les marchés matures et émergents démontrent l'évolutivité et le succès de notre modèle de développement de projet pour soutenir cette transition.

« Andes Renovables est l'une des plus grandes plates-formes d'énergie renouvelable d'Amérique latine qui aura une capacité de 1,35 GW d'énergie propre, générant environ 3 100 emplois pendant sa construction.

Le projet met en évidence notre expertise de pointe dans la structuration de projets hybrides avec la combinaison de dix profils de production éolienne et solaire afin de respecter nos engagements de fournir de l'énergie à grande échelle sur une période de vingt ans.

Il reflète notre engagement et notre expérience au Chili, qui est l'un des marchés d'énergie renouvelable les plus prometteurs au monde. Le projet consolide aussi notre position de leader dans le pays, où nous fournirons bientôt l'équivalent d'un foyer chilien sur cinq avec l'énergie émanant de nos installations. »

Manuel Tagle, directeur général de Mainstream pour l'Amérique latine, a déclaré :

« Andes Renovables alimentera l'équivalent de plus de 1,7 million de foyers chiliens et évitera l'émission de plus de 1,6 million de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de ce que produisent environ 350 000 voitures chaque année. Les dix parcs éoliens et solaires qui composent la plate-forme sont situés entre les régions d'Antofagasta et de Los Lagos. C'est précisément cette diversification géographique et technologique qui permettra un approvisionnement en électricité plus sûr et plus constant.

Nous sommes heureux d'avoir augmenté la taille du portefeuille de Copihue de 50 % en ajoutant un PPA bilatéral en plus du PPA réglementé existant, ce qui démontre notre position sur le marché.

Et cela ne s'arrête pas là. Nous utilisons notre plate-forme dans le domaine des énergies renouvelables et notre expérience en tant que leader du marché pour lancer de nouveaux produits dans les technologies émergentes afin de compléter la capacité existante et de nous assurer que nous sommes à la pointe des technologies propres. Parallèlement à la plate-forme Andes Renovables, nous investissons également dans une nouvelle plate-forme renouvelable à grande échelle, Nazc Renovables. De plus, ces derniers mois, nous avons signé quatre nouveaux contrats de fourniture d'énergie avec des clients privés. Nous sommes impatients de partager plus d'actualités sur les deux portefeuilles au fur et à mesure de leur développement. »

Notes à l'intention des rédacteurs :

À propos de Mainstream Renewable Power au Chili

En 2016, Mainstream a été le gagnant de la plus grande vente aux enchères d'électricité technologiquement neutre jamais organisée au Chili, en prenant 27 % de la capacité totale allouée. La Commission nationale de l'énergie du Chili a attribué à Mainstream un contrat de 20 ans, indexé et libellé en dollars américains, pour la fourniture de 3 366 gigawattheures d'énergie ferme à partir de 2021. Mainstream a également livré une production éolienne supplémentaire de 332 MW au Chili via la plate-forme Aela avec son partenaire de coentreprise Actis, livrant son premier parc éolien en exploitation commerciale en 2014. Mainstream dispose de 2 700 MW supplémentaires d'actifs de production éolienne et photovoltaïque solaire en cours de développement au Chili.

Projets Andes Renovables

Phase Portefeuille Clôture financière MW de projets éoliens MW de projets solaires 1 Cóndor Novembre 2019 3 projets (426MW) 1 projet (145MW) 2 Huemul Septembre 2020 3 projets (425 MW) 2 projets (205 MW) 3 Copihue Juin 2021 1 projet (148,5 MW) ---

Contact :

Emmet Curley, chef de la communication et du positionnement

Téléphone : +353 86 2411 690

Email : [email protected]

Caroline Cutlet | Ojasvi Goel, FTI Consulting

Téléphone : +44 20 3727 1000

Email : [email protected]

À propos de Mainstream

Mainstream Renewable Power est une société de premier plan spécialisée dans les énergies renouvelables, dont l'empreinte est mondiale. La société se concentre sur l'expansion de son pipeline de haute qualité de plus de 13 gigawatts (GW) de ressources éoliennes et solaires en Amérique latine, en Afrique, en Asie-Pacifique ainsi que dans le secteur mondial de l'éolien offshore. En mai 2021, elle a conclu un accord pour qu'Aker Horizons prenne une participation de 75 % dans la société, ce qui permet à Mainstream d'accélérer son plan d'expansion mondiale pour amener 5,5 GW d'actifs à la clôture financière d'ici 2023, avant une introduction en bourse prévue.

Mainstream a livré plus de 6,5 GW de ressources éoliennes et solaires jusqu'à la clôture financière, et a actuellement plus de 1,4 GW (net) en construction en Amérique latine et en Afrique. Au Chili, les 1,35 GW d'actifs éoliens et solaires détenus en propriété exclusive par Mainstream et faisant l'objet de contrats complets sont en passe d'être exploités commercialement à partir de 2021. En Afrique, la société a livré 842 MW de ressources éoliennes et solaires en exploitation commerciale en Afrique du Sud et, par le biais de sa coentreprise Lekela Power, 410 MW de ressources éoliennes en construction au Sénégal et en Égypte.

Mainstream est le développeur indépendant d'éoliennes offshore le plus performant à l'échelle mondiale. Elle a obtenu l'autorisation de construire Hornsea One (1,2 GW), la plus grande centrale éolienne offshore opérationnelle au monde, et a développé le projet Hornsea 2 (1,4 GW) avant de vendre ces projets et l'ensemble de la zone en 2015. Dans l'ensemble, elle a développé puis cédé des projets représentant 22 % de la capacité éolienne offshore du Royaume-Uni, en exploitation ou en construction. Mainstream a donné son plein accord pour le lancement du projet de parc éolien offshore de Neart na Gaoithe en Écosse, d'une capacité potentielle de 450 MW, actuellement en construction. Le projet de parc éolien offshore Soc Trang, d'une capacité de 1,4 GW de Mainstream au Vietnam est l'un des plus grands projets d'énergie renouvelable en Asie du Sud-Est.

Mainstream a levé plus de 3,0 milliards d'euros en financement de projets à ce jour et emploie plus de 340 personnes sur les cinq continents.

www.mainstreamrp.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/686512/Mainstream_Renewable_Power_Logo.jpg

SOURCE Mainstream Renewable Power