Mainstream Renewable Power obtém autorização de investimento do governo provincial para o principal projeto eólico offshore no Vietnã

DUBLIN, 12 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Em um passo vital para o parque eólico offshore Phu Cuong Soc Trang, o Mainstream Renewable Power ("Mainstream") anunciou hoje ter recebido uma Autorização de Investimento e uma Certificação de Registro de Investimento (IRC) do governo provincial de Soc Trang pelos primeiros 200 MW do parque eólico offshore. Uma vez concluído, o projeto terá capacidade de até 1,4 GW e gerará eletricidade suficiente para alimentar mais de 1,6 milhão de residências, bem como mitigar 1,8 milhão de toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano.

O projeto deverá chegar ao fechamento financeiro em 2022, permitindo que a primeira rede de energia tenha início até 2023.

O parque eólico é uma joint venture entre a Mainstream e seu parceiro vietnamita, o Phu Cuong Group, com a Mainstream detendo 70% do ativo e o Phu Cuong Group detendo os 30% restantes.

O projeto segue uma abordagem de desenvolvimento em vários estágios, com 200 MW de capacidade prevista para ser entregue na fase 1 e os 1.200MW restantes a serem desenvolvidos posteriormente. O anúncio de hoje representa um marco significativo para a presença da Mainstream no Vietnã. O projeto já concluiu sua campanha de medição de vento e outros estudos de local, e o processo de aquisição para garantir um fornecedor de turbina eólica e equilíbrio de contratante de planta está bem avançado.

Daqui em diante, a Mainstream trabalhará em estreita colaboração com a EVN, a empresa nacional de eletricidade do Vietnã, para finalizar o acordo de conexão da rede, bem como o Acordo de Compra de Energia (PPA) do projeto.

A Mainstream está presente no Vietnã desde 2016, onde desenvolve 2,3 GW de ativos de energia solar e eólica offshore.

Cameron Smith, gerente geral da Mainstream para a APAC, disse:

"Estamos entusiasmados em fazer parte da transição energética do Vietnã com o projeto Phu Cuong Soc Trang, que está sendo desenvolvido de acordo com os mais altos padrões internacionais, aproveitando a ampla experiência da Mainstream. Como líderes em desenvolvimento renovável em muitos países, entendemos a importância do engajamento comunitário, e temos o prazer de ter tido um apoio tão positivo da Comunidade da Soc Trang.

"Parabenizamos o governo pelo progresso feito para incentivar o desenvolvimento de energia renovável no Vietnã até o momento. O projeto Phu Cuong Soc Trang promete ser um catalisador para o desenvolvimento de uma verdadeira indústria eólica offshore de uma escala que promoverá a obtenção das emissões de zero carbono até 2050."

Nguyen Viet Cuong, presidente do Phu Cuong Group, disse:

"O parque eólico offshore Phu Cuong Soc Tran é um investimento essencial na infraestrutura de energia limpa do Vietnã e fará uma grande contribuição para o roteiro de neutralidade de carbono do país. Este parque eólico, que será o maior da região, desempenhará um papel fundamental na aceleração do desenvolvimento da economia do Vietnã, promovendo o crescimento da industrialização. As políticas de apoio do governo para promover as energias renováveis são importantes para promover investimentos diretos estrangeiros em cooperação com parceiros vietnamitas."

Sobre a Mainstream Renewable Power

A Mainstream Renewable Power é uma empresa líder de energia renovável pura com presença global. A empresa está focada em expandir seu pipeline de alta qualidade de mais de 16,2 Gigawatts (GW) de ativos eólicos e solares para toda a América Latina, África, Ásia-Pacífico, bem como no setor eólico offshore internacional. Em maio de 2021, fechou um acordo para a Aker Horizons adquirir uma participação acionária de 75% da empresa, permitindo à Mainstream acelerar o seu plano de expansão global.

A Mainstream entregou mais de 6,5 GW de ativos eólicos e solares para o fechamento financeiro, e atualmente tem mais de 1,4 GW (líquido) em construção na América Latina e na África. No Chile, a plataforma "Andes Renovables" de 1,35 GW de propriedade total da Mainstream com ativos totalmente contratados está a caminho de concluir a construção até o final deste ano. Na África do Sul, a empresa entregou 850 MW de ativos eólicos e solares em operação comercial e, em outubro de 2021, doze de seus projetos eólicos e solares ganharam status de licitação preferencial na etapa 5 do programa de aquisição de energia renovável da África do Sul. Por meio de sua joint-venture Lekela Power, a empresa tem 410 MW de ativos eólicos em construção no Senegal e no Egito.

A Mainstream é uma das desenvolvedoras independentes de maior sucesso de energia eólica offshore em escala global. A empresa deferiu com sucesso a Hornsea One (1,2 GW), a maior usina eólica offshore operacional do mundo atualmente, e desenvolveu o projeto Hornsea 2 (1,4 GW) antes de vender esses projetos e a Zona inteira em 2015. Globalmente, a empresa desenvolveu e autorizou 20% da capacidade eólica offshore do Reino Unido, seja em operação ou em construção. A Mainstream autorizou plenamente o projeto eólico offshore Neart na Gaoithe na Escócia, de 450 MW, atualmente em construção. O desenvolvimento eólico offshore Soc Trang de 1,4 GW da empresa no Vietnã é um dos maiores empreendimentos de energia renovável do Sudeste Asiático.

A Mainstream arrecadou mais de 3 bilhões de euros em financiamento de projetos até o momento e emprega mais de 420 funcionários em cinco continentes.

