Mainstream Renewable Power obtient une décision d'investissement du gouvernement provincial pour son projet phare d'énergie éolienne en mer au Vietnam

- Le projet éolien en mer Phu Cuong Soc Trang de 1,4 GW, développé en coentreprise par Mainstream Renewable Power et le groupe Phu Cuong, est situé au large de la côte sud du Vietnam et sera le plus grand parc éolien en mer de l'Asie du Sud-Est

- Les premiers 200 MW du projet ont reçu une décision d'investissement et un certificat d'enregistrement des investissements (IRC) de la province de Soc Trang, ce qui représente une étape importante vers la clôture financière, prévue en 2022

DUBLIN, 13 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Dans une étape cruciale pour le parc éolien offshore de Phu Cuong Soc Trang, Mainstream Renewable Power (« Mainstream ») annonce aujourd'hui avoir reçu une décision d'investissement et un certificat d'enregistrement d'investissement (IRC) du gouvernement provincial de Soc Trang pour les premiers 200 MW du parc éolien offshore. Une fois achevé, le projet aura une capacité de 1,4 GW et produira suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 1,6 million de foyers, tout en réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 1,8 million de tonnes par an.

Le projet devrait être bouclé financièrement en 2022, ce qui permettra de produire de l'électricité dès 2023.

Le parc éolien est une coentreprise entre Mainstream et son partenaire vietnamien, le groupe Phu Cuong. Mainstream détient 70 % de l'actif et le groupe Phu Cuong les 30 % restants.

Le projet suit une approche de développement en plusieurs étapes, 200 MW de capacité devant être livrés dans la phase 1 et les 1 200 MW restants devant être développés par la suite. L'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante pour la présence de Mainstream au Vietnam. Le projet a déjà terminé sa campagne de mesure du vent et d'autres études de site, et le processus d'approvisionnement pour trouver un fournisseur d'éoliennes et un entrepreneur pour l'ensemble de la centrale est bien avancé.

Mainstream travaillera en étroite collaboration avec EVN, la société nationale d'électricité du Vietnam, pour finaliser l'accord de raccordement au réseau ainsi que l'Accord d'achat d'électricité (AAE) du projet.

Mainstream est présente au Vietnam depuis 2016, où elle développe 2,3 GW d'actifs solaires et éoliens offshore.

Cameron Smith, Directeur général de Mainstream pour l'APAC, a déclaré :

« Nous sommes ravis de participer à la transition énergétique du Vietnam avec le projet Phu Cuong Soc Trang, qui est développé selon les normes internationales les plus élevées, en s'appuyant sur la grande expérience de Mainstream. En tant que leaders du développement des énergies renouvelables dans de nombreux pays, nous comprenons l'importance de l'engagement communautaire, et nous sommes heureux d'avoir reçu un soutien aussi positif de la part de la communauté de Soc Trang. »

« Nous félicitons le gouvernement pour les progrès accomplis à ce jour dans l'encouragement du développement des énergies renouvelables au Vietnam. Le projet Phu Cuong Soc Trang promet d'être un catalyseur pour le développement d'une véritable industrie éolienne offshore d'une ampleur qui favorisera l'atteinte du zéro net d'ici 2050. »

M. Nguyen Viet Cuong, président du groupe Phu Cuong, a déclaré :

« Le parc éolien offshore de Phu Cuong Soc Trang est un investissement essentiel dans l'infrastructure d'énergie propre du Vietnam et apportera une contribution majeure à la feuille de route du pays en matière de neutralité carbone. Ce parc éolien, qui sera le plus grand de la région, jouera un rôle clé dans l'accélération du développement de l'économie vietnamienne en favorisant la croissance de l'industrialisation. Les politiques de soutien du gouvernement en faveur des énergies renouvelables sont importantes pour la promotion des investissements directs étrangers en coopération avec les partenaires vietnamiens. »

Emmet Curley, Responsable de la communication et du positionnement

Téléphone : +353 86 2411 690

E-mail : [email protected]

Caroline Cutler | Ojasvi Goel, FTI Consulting

Téléphone : +44 20 3727 1000

E-mail : [email protected]

À propos de Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power est une société d'énergie renouvelable de premier plan, présente dans le monde entier. La société se concentre sur l'expansion de son parc de haute qualité de plus de 16,2 gigawatts (GW) d'actifs éoliens et solaires en Amérique latine, en Afrique, en Asie-Pacifique ainsi que dans le secteur mondial de l'éolien offshore. En mai 2021, elle a conclu un accord pour qu'Aker Horizons prenne une participation de 75 % dans la société, permettant à Mainstream d'accélérer son plan d'expansion mondial.

Mainstream a livré plus de 6,5 GW d'actifs éoliens et solaires prêts à être financés, et compte actuellement plus de 1,4 GW (net) en construction en Amérique latine et en Afrique. Au Chili, la « Plateforme Andes Renovables », détenue à 100 % par Mainstream, qui comprend 1,35 GW d'actifs éoliens et solaires entièrement sous contrat, est en bonne voie pour achever la construction à partir de la fin de cette année. En Afrique du Sud, la société a livré 850 MW d'actifs éoliens et solaires en exploitation commerciale et, en octobre 2021, douze de ses projets éoliens et solaires ont obtenu le statut de soumissionnaire privilégié lors de la cinquième série du programme d'approvisionnement en énergie renouvelable de l'Afrique du Sud. Par le biais de sa coentreprise Lekela Power, la société dispose de 410 MW d'actifs éoliens en construction au Sénégal et en Égypte.

Mainstream est l'un des promoteurs les plus performants dans le domaine de l'éolien offshore à grande échelle au niveau mondial. Elle a obtenu l'autorisation de construire Hornsea One (1,2 GW), la plus grande centrale éolienne offshore opérationnelle au monde, et a développé le projet Hornsea 2 (1,4 GW) avant de vendre ces projets et l'ensemble de la zone en 2015. Au total, Mainstream a développé et autorisé 20 % de la capacité éolienne offshore du Royaume-Uni, en exploitation ou en construction. Mainstream a entièrement consenti le projet éolien offshore Neart na Gaoithe en Écosse, 450 MW, actuellement en construction. Le projet éolien offshore de 1,4 GW de Soc Trang, au Vietnam, est l'un des plus grands projets d'énergie renouvelable d'Asie du Sud-Est.

Mainstream a levé plus de 3,0 milliards d'euros en financement de projets à ce jour et emploie plus de 420 personnes sur les cinq continents.

