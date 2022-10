Maior festival de compras do mundo, 11.11 vai durar 11 dias e terá descontos inéditos de 90%

SÃO PAULO, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A maior data de vendas online do mundo, o 11.11, terá início, pela primeira vez na história, no dia 1º de novembro e vai durar 11 dias, permitindo que mais consumidores possam participar do festival, que em sua última edição movimentou US$ 84,5 bilhões. Na versão deste ano, os níveis de desconto oferecidos pelos vendedores na plataforma serão de até 90%, maiores que os praticados há um ano.



Ao longo do período de compras, além da redução de preços em itens de marcas famosas, como os eletrônicos da Xiaomi e drones da DJI, os usuários terão descontos progressivos de R$ 15 a cada R$ 150 em compras. Um pedido que some R$ 450, por exemplo, terá diminuição acional de R$ 45, fazendo o preço final ficar em R$ 405.



As compras feitas ao longo do festival darão direito, ainda, ao acúmulo de cashback, que pode chegar a 5% do valor total gasto, dependendo do item adquirido. Nestes 11 dias promocionais, milhões de itens serão incluídos, temporariamente, na categoria de frete gratuito e milhares de lojistas oferecerão, adicionalmente, cupons especiais, que dão direito a reduções extraordinárias de preço, além dos descontos já oferecidos no festival.



Live commerce e Social Commerce



Pelo app do AliExpress, usuários poderão acompanhar dezenas de transmissões ao vivo, em português, feitas por vendedores brasileiros e por lojas internacionais em sessões de live commerce. A ferramenta Pechincha poderá ser usada também para reduzir preços. Na prática, o Pechinha permite, por exemplo, que um relógio de R$ 3 mil possa ser vendido por apenas R$ 5, se o consumidor conseguir bom engajamento ao divulgar uma oferta, método chamado de social commerce.



De acordo com Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil, as mudanças implementadas na versão 2022 do 11.11 permitirão que mais consumidores e vendedores se beneficiem das tecnologias desenvolvidas pelo grupo Alibaba e contribuirão para acelerar a digitalização do varejo no país. "Desde sua criação, o festival passou por várias transformações e a introdução de múltiplas camadas de inovação perseguem a missão da companhia de oferecer tecnologias para que mais pessoas em todo o mundo possam criar negócios digitais e mais consumidores tenham acesso à variedade de itens e preços para tomar melhores decisões", afirma Briza.



Full-Commerce e pedidos despachados no mesmo dia



Ao longo do festival, o AliExpress estreia uma nova solução logística, em parceria com a Cainiao, empresa do grupo Alibaba, e com o ecossistema da Infracommerce. Esta nova tecnologia permitirá que vendedores brasileiros no marketplace possam contar com toda infraestrutura da Infracommerce e ter maior agilidade em entregas. Itens enviados à Infracommerce serão despachados no mesmo dia em que o pedido do consumidor for feito no AliExpress, o que diminui o prazo de entrega de pacotes ao consumidor final.



Vendedores que adotarem o método de Full-Commerce poderão vender seus produtos com taxas de comissionamento (retidas pelo marketplace) a parir de 5% (no mercado brasileiro, este percentual pode chegar a 20%) e custos de frete que começam em apenas R$ 6, com entregas em todo o território nacional.



11.11 estará no TikTok e em A Fazenda



Para dar visibilidade às ações promovidas durante o 11.11, o AliExpress programou ações conjuntas com influenciadores em redes sociais como Kwai e Instagram. Uma parceria com o TikTok convidou, ainda, 8 criadores de conteúdo que, juntos, somam mais de 250 milhões de likes para promover o evento longo de seus 11 dias de duração. O reality show A Fazenda, veiculado pela TV Record, também promoverá o festival, em ações conduzidas pela apresentadora do programa, Adriane Galisteu. Criadores de conteúdo independentes podem também promover ofertas do 11.11 em seus canais e plataformas digitais e receber comissões sobre vendas. Para isto, devem, ante, se cadastrar no "programa de afiliados" do AliExpress, que paga comissões significativamente maiores durante o período do festival.



8 voos regulares e 4 novos aviões



A partir do sábado, dia 29 de outubro, será possível coletar cupons de desconto para uso durante o festival, que começa oficialmente às 4 da manhã do dia 1 de novembro. No período pré-festival, usuários podem também pesquisar ofertas e salvá-las no carrinho de compra, para finalizar o pedido logo no início do período promocional e garantir acesso aos melhores produtos, pelos melhores preços. As ações promocionais se encerram na madrugada do dia 11 para 12 de novembro.



Durante o período de compras, além das ofertas de vendedores brasileiros, entregues com logística otimizada, a empresa Cainiao, do grupo Alibaba, vai adicionar 4 novos voos fretados, além dos 8 voos semanais regulares para o Brasil, o que vai garantir que, desde o momento do pedido online até a chegada de itens internacionais no Brasil, se transcorram, no máximo, 7 dias. As compras feitas pelo app podem ser parceladas em até 6 vezes.

