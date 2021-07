Maior, melhor e mais potente - apresentando a versão GE do GS4 1.5T AT

DESEMPENHO

A versão GE do GS4 1.5T AT vem com uma atualização considerável do motor, substituindo um motor de 1.3T por um de 1.5T e passando de um câmbio manual de cinco velocidades para um câmbio automático de seis velocidades, o que proporciona aos motoristas mais potência e, ao mesmo tempo, dirigibilidade mais suave e mais controle.

O GS4 de cinco lugares é um dos modelos mais vendidos e versáteis da GAC MOTOR, capaz de funcionar como veículo de transporte cotidiano da família ou veículo de aventura. Com mais potência integrada, a versão GE do GS4 1.5T AT pode levar você mais longe e mais rápido.

INTERIOR

A versão GE do GS4 1.5T AT também recebeu atualizações consideráveis em termos de conforto. Com mais espaço para as pernas no banco traseiro e material do estofado novo e luxuoso, incluindo bancos em couro ecológico e apoio de braço central na terceira fileira de bancos. O interior dessa nova versão do GS4 é confortável e elegante, proporcionando conforto e relaxamento aos ocupantes.

No painel, a tela de rádio do GS4 também foi substituída por uma tela avançada de dez polegadas sensível ao toque e fácil de usar com Car Play e Android Auto, proporcionando acesso rápido e fácil a vários sistemas inteligentes dentro do carro. Esse rádio também tem uma nova câmera de ré incorporada, que facilita muito o estacionamento e dá ao interior do carro a sensação tecnológica característica de todos os veículos da GAC MOTOR.

A GAC MOTOR se empenha constantemente para alcançar uma inovação tecnológica ainda maior. Como uma das principais empresas automobilísticas da Fortune Global 500 no mundo, o GAC Group se compromete a sempre trazer inovações tecnológicas para todos seus veículos. Desde atualizações tradicionais até modelos que são sucessos de vendas, a GAC MOTOR garante que tecnologias de ponta e inovação exclusiva no design sejam oferecidas a todos os clientes globais. O GS4 1.5T AT GE está pronto para fazer a diferença no mundo automotivo e na vida dos clientes chilenos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1583322/GAC_Motor.jpg

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR