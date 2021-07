Maior planta de Grafeno da América Latina inaugurada em Caxias do Sul é destaque na Time Square em Nova York

O destaque na Time Square para ele é conquista para todos de Caxias do Sul, do Brasil e acima de tudo representa o triunfo para a pesquisa, inovação, ciência, tecnologia e, principalmente, para o conhecimento.

O evento, que ocorreu em Caxias do Sul entre os dias 12 e 16 de julho, gerou impacto extremamente positivo no mercado e na Bolsa de Valores. O evento, promovido pela USC, destacou em todas as suas atividades o grande valor econômico e tecnológico deste material que possibilitará uma "nova revolução industrial" já que sua aplicação é possível em inúmeros produtos (desde chips até tecidos).

Todos estes aspectos que confirmam a importância e o potencial do grafeno para o desenvolvimento tecnológico mundial, também ressaltam o quanto a realização deste evento foi e será fundamental para a abertura de novas possibilidades econômicas para o Brasil, país que detém, aproximadamente, um terço das reservas mundiais de grafite e cerca de 97% de nióbio, elemento que em parceria com o grafeno, também poderá estimular o desenvolvimento da economia nacional.

Todas estas informações são essenciais para ressaltar o nível dos participantes deste evento, entre os quais estavam o escritor, registrador de imóveis de Caxias do Sul e jurista, Manoel Valente, que também é professor adjunto da UCS (Universidade Caxias do Sul) no Mestrado e no Doutorado em Direito.

Durante discurso realizado no evento, Valente falou sobre as possibilidades de desenvolvimento que o grafeno pode trazer ao Brasil ressaltando: "Nossas próprias histórias entrelaçadas em esperanças que prospectam o futuro. Que todos os esforços se revertam para o bem dos povos e da humanidade em geral.

Como um dos representantes acadêmicos da UCS, Manoel Valente que também recebeu o prêmio "Brazil Summer de Qualidade na América Latina".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1584833/Caxias_do_Sul_Brasil.jpg

FONTE Manoel Valente

SOURCE Manoel Valente