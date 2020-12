Maire Tecnimont renforce ses activités pétrochimiques en Inde avec un contrat EPCC d'environ 255 millions de dollars

Contrat EPCC attribué par l'Indian Oil Corporation Limited (IOCL) pour la construction de nouvelles unités de dérivés pétrochimiques à Dumad, dans l'État du Gujarat, à l'ouest de l'Inde

Tecnimont Private Limited, la filiale indienne de Tecnimont SpA, assurera l'exécution du contrat en tant que point unique de responsabilité

MILAN, 23 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Maire Tecnimont S.p.A. annonce que sa filiale Tecnimont SpA, par l'entremise de son entité indienne Tecnimont Private Limited, s'est vue attribuer un contrat EPCC (Ingénierie, Approvisionnement, Construction et Mise en service) forfaitaire par l'Indian Oil Corporation Limited (IOCL), pour la mise en œuvre de nouvelles unités d'acide acrylique et d'acrylate de butyle destinées à la production de produits à haute valeur ajoutée pour le secteur chimique. Les unités seront situées à Dumad, près de Vadodara, dans l'État du Gujarat, en Inde.

La valeur globale du contrat s'élève à près de 255 millions de dollars. Le champ d'application du projet comprend les activités d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de mise en service jusqu'au cycle d'essai des garanties de bonne fin. Une fois terminée, la nouvelle unité d'acide acrylique aura une capacité de 90 000 tonnes par an et la nouvelle unité d'acrylate de butyle aura une capacité de 150 000 tonnes par an. La période d'exécution du projet est de 26 mois jusqu'à la reception méchanique.

Pierroberto Folgiero, PDG du groupe Maire Tecnimont, a commenté : « Après l'annonce récente du protocole d'entente avec l'IOCL pour soutenir l'industrialisation de la chimie verte et de l'économie circulaire en Inde, nous renforçons notre relation stratégique avec un client aussi important, également dans le secteur pétrochimique. Notre stratégie axée sur la technologie nous a permis une fois de plus de saisir des opportunités sur un marché dont le cycle d'investissement en aval est très prometteur, grâce à la demande croissante de produits pétrochimiques. Enfin, en phase avec la vision stratégique du gouvernement indien visant à maximiser la «valeur domestique », notre entité indienne exécutera le travail en tant que point de responsabilité unique, confirmant ses fortes capacités dans la gestion de grands projets complexes. »

Maire Tecnimont S.p.A., cotée à la Bourse de Milan, est à la tête d'un groupe industriel qui dirige l'industrie mondiale du traitement des ressources naturelles (ingénierie d'usine en aval, avec une expertise technologique et exécutive). NextChem est spécialisée dans les technologies visant à favoriser la transition énergétique. Le groupe Maire Tecnimont est présent dans 45 pays par l'entremise de 50 entreprises et compte environ 9.100 personnes. www.mairetecnimont.com.

