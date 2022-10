Mairiporã recebe evento com atrações radicais e gratuitas

Nos dias 08 e 09 de outubro, os visitantes poderão se aventurar em 10 atrações do SP Extreme, como bungee jump e catapulta humana

SAO PAULO, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Mairiporã recebe neste final de semana, dias 08 e 09 de outubro o Projeto SP Extreme. Serão mais de 10 atrações radicais e gratuitas para crianças e adultos, no evento que já atraiu mais de 8 mil pessoas nas edições anteriores. Dentre os destaques, está o Eject-X, uma catapulta humana que lança uma pessoa por vez a uma altura de 36 metros, o equivalente a um prédio de 12 andares, e o salto de 40 metros de altura em queda livre com o bungee jump.

Para os fãs de grandes alturas, ainda será possível escalar uma parede - com total segurança e o auxílio de monitores - e voltar ao solo por meio do rapel ou por um escorregador gigante com praticamente 90 graus de inclinação. O rapel, atividade em que o praticante fica pendurado em uma corda com um freio que controla a velocidade de queda, também poderá ser experimentado na Arena Jungle, um circuito de arvorismo com travessia de toras, fita de slackline, ponte levadiça e travessia em cabo, tudo há alguns metros do chão, mas que é destaque entre os jovens.

Gravidade zero: simulador da NASA e aulas de skate

O SP Extreme levará um simulador da NASA, o equipamento simula a sensação de gravidade zero. Para os fãs de tecnologia e esporte, outra atividade recomendada é o Simulador de Snowboard, em que o participante poderá se sentir surfando na neve e até realizar manobras radicais, como um giro 360º, entre outros movimentos que aceleram os batimentos.

Para os pequenos, crianças a partir de 05 anos, mas também adultos, poderão se divertir na pista de patinação com a ajuda dos monitores e também no circuito de skate street, modalidade que simula os obstáculos urbanos, sempre com supervisão de profissionais que estarão disponíveis para auxiliar os iniciantes a vivenciarem o esporte e, quem sabe, sair de lá com um novo hobby.

O SP Extreme é uma ação do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Esportes e também visitará outras cidades nos próximos meses. Confira a agenda completa no site: www.spextreme.com.br

SP Extreme | ETAPA 5 - Mairiporã

Quando: 08 e 09 de outubro

Onde: Espaço de Eventos Municipal Paulo Amaury Serralvo

Mairiporã, SP.

Preço: Gratuito

Mais Informações: www.spextreme.com.br

Próximas etapas

Etapa 6 – São Roque - Data 15/16 de outubro de 2022

Apresentação de salto de paraquedismo no Vale do Anhangabaú – Data 19/20 de novembro de 2022

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1914165/IMG_3500_pq.jpg

FONTE SP Extreme

SOURCE SP Extreme