Mais capaz, compacta e mais rápida, a ZTE apresenta o portfólio de produtos de rede de acesso por rádio 5G para as redes do futuro

SHENZHEN, China, 26 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornecedora líder de soluções de telecomunicações, tecnologia corporativa e com base em internet móvel para consumidores, lançou a solução "SuperDSS", compatível com compartilhamento de espectro dinâmico com three-RAT (tecnologia de acesso via rádio), utilizando a migração 5G completa para operadoras. Apresentou também suas últimas linhas de produtos 5G de séries completas, à medida que a empresa se esforça continuamente para oferecer experiência de internet premium aos usuários.

Viabilizada pelos chips de processo de 7nm líderes do setor e pela arquitetura dupla NSA/SA, a nova série 5G da ZTE é ideal para implementação em 5G de cenário completo e banda completa, atendendo a inúmeros requisitos, inclusive cobertura macro, áreas internas, hotspots e ruas, e túneis ferroviários de alta velocidade.

Aproveitando a primeira solução de cobertura aérea 5G do setor, a ZTE ajuda as operadoras a criar excelentes redes 5G com cobertura total, alta capacidade, implementação rápida e alta relação custo-benefício.

A série de produtos de banda larga ultra facilita o compartilhamento de RAN e a evolução flexível

Para o cenário de cobertura macro 5G, a ZTE lançou o 5G AAU, o principal produto desenvolvido para banda larga de 400 MHz com design leve. É o produto mais competitivo para a banda de 3,5 GHz. Sua largura de banda de 400 MHz atende perfeitamente aos requisitos de compartilhamento de RAN ou integração de espectro em toda a banda N78, oferecendo grande flexibilidade na implantação da rede e evolução futura para as operadoras. Pesando 22 kg, abaixo do requisito da UE para instalação individual de 23 kg, foi projetado para reduzir a força de trabalho, o tempo e outros custos.

Além do principal produto, o portfólio de produtos 5G da ZTE também inclui uma AAU com potência de saída de até 320 W para o cenário de compartilhamento de RAN. A AAU 5G de banda dupla, compatível com 2,6 GHz e 3,5 GHz pode ajudar as operadoras a reduzir os requisitos nos locais, facilitando a transição suave de 4G para 5G e garantindo o uso mais eficiente de recursos de espectro disperso.

A solução para áreas internas QCell 5G da ZTE fornece não apenas produtos multimodais, multifrequenciais, com largura de banda ultralarga e 4TR de grande capacidade, mas também um produto 2TR mais econômico, compatível com banda larga de 300 MHz, ideal para compartilhamento interno de RAN e rápida introdução do 5G com custo mais baixo de implementação.

Unisite+: acelere a implementação de 2G, 3G, 4G e 5G com menos dispositivos

Impulsionada pela ideia de maximizar RATs, bandas e capacidade com o menor número possível de dispositivos, a ZTE lançou o UniSite+, a versão atualizada da solução UniSite. O design A + P permite substituir todas as antenas e acrescentar uma nova 5G AAU por apenas uma única unidade de rádio. A parte ativa da solução oferece opções flexíveis entre 64TR e 32TR nas bandas N78, N41 e N79, e a parte passiva oferece 14 portas e é compatível com todas as bandas de frequência abaixo de 3 GHz.

A solução usa dois produtos UBR de banda tripla, o primeiro produto de 1,8G + 2,1G + 2,6G do setor e o 700M + 800M + 900M com a maior capacidade e o menor fator de forma do setor.

Ao implantar a solução UniSite+, as operadoras podem facilmente entender que "1 + 2 = 7", o conceito de usar uma antena e duas unidades de rádio para dar suporte à implantação de RAT completo de 7 bandas. Portanto, é a solução local mais simples do setor, que reduz o número de dispositivos necessários em mais de 70%.

Além da simplificação de rádio, a mais recente tecnologia de banda de base também está agora em outro nível ótimo. A ZTE lançou a primeira placa de banda de base de RAT completo do setor, que dá suporte às bandas 2G, 3G, 4G e 5G em uma placa para facilitar o modo "sem intervenção no local" para a evolução da banda 5G.

Embora os sites de rádio sejam bastante simplificados, a ZTE também reduziu o consumo de energia do equipamento em 30% com chips de última geração e amplificadores de alta eficiência.

Para atender aos requisitos de transmissão 5G, a solução UniSite+ também inclui os mais recentes produtos de micro-ondas com capacidade de transmissão de até 25 Gbps e melhor desempenho de latência. Além disso, a solução pode trabalhar com micro-ondas de banda de frequência comum de soluções de terceiros para formar um grupo multibanda, fornecendo, assim, a melhor solução de atualização de rede MPLS/SDN para maximizar o retorno do investimento das operadoras.

Com as soluções de todas as dimensões da ZTE, nem mesmo o céu é o limite

Além das soluções de cobertura macro e cobertura interna, a ZTE também oferece soluções para linhas de transporte de alta velocidade, como cobertura ferroviária de alta velocidade, maglev (trem de levitação magnética), túnel e companhia aérea. Para ajudar as operadoras a obter excelente qualidade de cobertura em diferentes latitudes, a ZTE fornece produtos de pólos multimodo e multibanda altamente integrados, aplicáveis a hotspots, pontos cegos e ruas, bem como os produtos de pólos mmWave com alta potência de saída e fator de forma compacto.

Tomando como exemplo a primeira rede mundial maglev 5G, a ZTE vem trabalhando com a China Telecom para fornecer aos usuários experiências de serviço contínuas e estáveis em velocidade ultra-alta. A ZTE também implantou essa solução em muitas outras ferrovias de alta velocidade.

Além disso, a solução de cobertura de rota aérea 5G da ZTE oferece produtividade 100 vezes mais alta que a das soluções tradicionais de satélite, e uma única estação base cobre um raio de até 300 km. A solução compartilha os recursos do espectro com as redes terrestres, economizando o investimento da operadora na infraestrutura de rede e nos recursos do espectro. A solução de rotas aéreas 5G está prevista para ser utilizada comercialmente na China este ano.

A ZTE formou colaborações profundas com mais de 70 operadoras do mundo todo. Com suas amplas experiências na área de Massive MIMO e inovação contínua nos algoritmos 5G, a ZTE vem melhorando o desempenho da rede comercial 5G e construindo redes de qualidade, para que os usuários desfrutem da ininterrupta experiência de internet de 1 Gbps.

Sendo colaboradora proativa e líder de novos aplicativos 5G, a ZTE vem colaborando com operadoras globais para otimizar o setor vertical 5G com suas soluções 5G SA de ponta a ponta. Futuramente, a ZTE continuará melhorando seus produtos de modo duplo NSA e SA de ponta a ponta e liderando a tecnologia Massive MIMO, para ajudar as operadoras a construir as melhores redes com a melhor experiência do usuário e os melhores serviços.

A ZTE é fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia corporativa para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Parte da estratégia da ZTE é o seu compromisso em fornecer aos clientes inovações integradas, para entregar excelência e valor, à medida que os setores de telecomunicações e tecnologia da informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ações H: 0763.HK/código de ações A: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

Até o momento, a ZTE obteve 46 contratos comerciais de 5G nos principais mercados, como Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África (MEA). A ZTE usa 10% de sua receita anual em pesquisa e desenvolvimento e assume papéis de liderança em organizações internacionais de desenvolvimento de padrões.

Contatos de mídia:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-mail: ma.gaili@zte.com.cn

FONTE ZTE Corporation

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation