Mais de 130 países, o maior complexo de exposições do mundo e menos de 100 dias para a largada: começa a contagem regressiva para a CIIE 2018

Como a primeira exposição nacional com o tema das importações do mundo, a CIIE é um único e grande ponto de partida no campo da promoção do comércio internacional. Seu slogan é "Nova era, futuro compartilhado", que continua os princípios da Iniciativa Cinturão e Estrada, inclusive consultas extensas, contribuições conjuntas e benefícios compartilhados.

Os compradores da CIIE presentes ao evento tomarão a forma de delegações comerciais 'domésticas'('in-country') e serão formados por vários tipos de comerciantes, a exemplo de agentes de importação, distribuidores, vendedores no atacado, varejistas, empresas de produção e serviços. Além disso, um grupo seleto de 98 empresas públicas vai formar a primeira leva de compradores. No total, aguarda-se a visita de 150.000 compradores domésticos e do exterior.

Para maximizar as oportunidades para todos os expositores, os organizadores montaram uma série de eventos por satélite e exercícios de pareamento de demanda para impulsionar as transações e apoiar os participantes antes do acontecimento principal, neste mês de novembro. Do primeiro deles, realizado em 14 de junho de 2018 para expositores dos setores agrícola e alimentício, participaram 36 comerciantes e 25 respeitáveis empresas internacionais, entre elas, Wal-Mart, Metro e Takashimaya. A segunda sessão de pareamento, que aconteceu em 26 de julho, atraiu mais de 200 expositores domésticos e estrangeiros, comerciantes e compradores dos setores de vestuário, bens de consumo, eletrônicos e aparelhos domésticos – para marcar o início da contagem regressivas dos 100 dias até a abertura oficial do evento.

Embora ambas as inscrições para a exposição deste ano estejam agora encerradas, os anfitriões da CIIE – como resultado da alta demanda – já começaram a aceitar reservas para a CIIE 2019 e já assinaram contrato com diversos expositores. Empresas que desejem participar do CIIE 2019 devem fazer inscrições prévias em https://www.ciie.org/ciie/f/book/index?locale=en

A primeira International Import Expo da China acontecerá no dia 5 de novembro de 2018, com eventos de apoio ocorrendo antes e depois do principal. Os participantes devem regularmente verificar o site para notícias e atualizações, de modo a aproveitar todas as vantagens dos eventos pré e pós-CIEE. Para mais informações, por favor, visite https://www.ciie.org/zbh/en/

Sobre a China International Import Expo

A China International Import Expo (CIIE), organizada pelo China International Import Expo Bureau e a National Exhibition and Convention Center (Xangai) Co., Ltd, é conjuntamente patrocinada pelo Ministério do Comércio da República Popular da China e pelo Governo Popular Municipal de Xangai. Como a primeira exposição de seu tipo, ela é apoiada por organizações internacionais como a OMC, UNCTAD e UNIDO.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/726595/CIIE.jpg

FONTE China International Import Expo

Related Links

https://www.ciie.org/zbh/en/